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川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

編譯中心／綜合7日電
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南韓新任總統李在明6日和美國總統川普通話。(路透)
南韓新任總統李在明6日和美國總統川普通話。(路透)

4日甫就任的南韓總統李在明6日和美國總統川普通話，這是兩人首度以總統身分跟對方通話。南韓總統祕書室發言人姜由楨說，通話約20分鐘，期間川普恭喜李在明當選，李在明則強調韓、美同盟重要，是特別的同盟關係。

川、李並一致同意，將致力協商關稅問題，以盡快達成讓彼此皆滿意的協議。川普還邀李在明訪美。李在明則希望，盟邦要常會面磋商。

兩人也一致同意盡快舉行會談，可在多邊論壇場邊或訪韓及訪美時，若行程允許，將安排一場高爾夫球球敘。

本月15至17日將在加拿大召開七大工業國集團（G7）峰會與24至25日在荷蘭海牙召開北約（NATO）峰會，目前都被認為是首次面對面的「川李會」可能地點。

姜由楨6日宣布，李在明將應邀出席加拿大G7峰會，這將是他以總統身分的多邊領袖外交處女秀。日本共同社7日報導，預料他將協調和川普與日本首相石破茂在峰會場邊舉行首次的「川李會」及「石李會」。

李在明的總統辦公室形容，兩人的通話氣氛「友好且輕鬆」。兩位領袖也分享自己選戰時的經歷，包括遭暗殺未遂，以及各自面臨的（國內）政治挑戰，也都認同「能克服這些困難，日後才擁有強力的領導能力」。兩人還聊到高球的揮桿技巧，李在明也收到一頂有川普簽名的帽子。

李在明去年1月在釜山遭一名假裝是他支持者的男子持刀刺傷頸部後緊急送醫。川普去年7月則在賓州巴特勒的造勢活動中遭槍擊，傷及右耳送醫。

韓聯社7日報導說，李在明當前的挑戰之一，將是在川普對等關稅90天緩衝期截止的7月8日前，和華府達成關稅協議，而川普對南韓輸美商品徵的關稅稅率為25%，且兩國簽有雙邊自貿協定（FTA）。在此前沒有民選總統、只有代理總統期間，韓方先後於4、5月各與美方舉行一次貿易及關稅談判，第3輪談判可望在6月進行。

除了關稅問題，川、李還需處理美、韓間的諸多棘手問題，包含分攤駐韓美軍開支，以及在應對北韓及中國的作為上彼此協調。

一位白宮官員3日以電郵對路透指稱，「美韓同盟依然堅若磐石。南韓舉辦一場自由公正的大選，但美國仍擔憂並反對中國對全球民主國家的干預影響」。分析家認為，這些言論可能旨在「告誡」李在明。

南韓新任總統李在明6日和美國總統川普通話。(美聯社)
南韓新任總統李在明6日和美國總統川普通話。(美聯社)

李在明 川普 關稅

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