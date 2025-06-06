法國達梭與塔塔集團攜手 「飆風」戰機將於印度生產機身

法國達梭公司將在印度生產「飆風」戰機機身，供應印度國內及全球市場所需。圖為一架飆風戰機5月7日在法國海空軍基地練習起飛。（路透）

印度 塔塔（TATA Group）先進系統（TASL）與法國達梭公司（Dassault）攜手合作，將在印度生產「飆風」戰機（Rafale）機身，供應印度國內及全球市場所需，這將是飆風戰機機身首度在法國以外的地區製造。

根據印度多家媒體報導，印度塔塔集團旗下子公司塔塔先進系統與法國達梭公司簽署4項生產轉讓協議，未來將在印度生產飆風戰機機身的關鍵結構部分。至於確切簽署日期，媒體並未寫明。

報導指出，達梭董事長兼執行長特拉皮爾（Eric Trappier）表示，這次合作是強化達梭在印度供應鏈 十分重要的一步，並指這符合該公司與塔塔先進系統等印度航空航太 產業公司合作的長期戰略。

特拉皮爾說：「這條供應鏈有助飆風戰機的量產，且在我們的支持下，能滿足我們對品質和競爭力的要求。」

印度經濟時報（The Economic Times）報導，塔塔先進系統將在印度的海德拉巴（Hyderabad）設立具先進生產能力的工廠，負責生產飆風戰機的前機身、中央機身、機身側殼和機身尾端。

塔塔先進系統執行長辛赫（Suearan Singh）表示，這是印度航空航太業的一大里程碑，展現了印度的製造實力，以及國際間相關產業的龍頭對印度的信任。

辛赫說：「飆風戰機的機身在印度生產，彰顯塔塔先進系統的能力逐漸獲得信任，也顯示我們與達梭堅定的合作，更看得出印度在發展足以支撐全球現代化、強大的航空航太製造生態上，有長足的進展。」

印度時報（Times of India）指出，該廠將於2028會計年度開始生產飆風戰機，預估每個月可以產出兩架飆風戰機的機身。

今日印度（India Today）認為，這次塔塔先進系統與達梭的合作，符合印度「在印度製造」（Make in India）、「印度自力更生」（AtmaNirbhar Bharat）兩項計畫下的戰略目標。