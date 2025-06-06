我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人開派對 朋友小孩摔傷提告 面高額賠償+友情決裂

川普威脅取消合約 馬斯克嗆5字後 身價急縮水340億

法國達梭與塔塔集團攜手 「飆風」戰機將於印度生產機身

中央社／新德里5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國達梭公司將在印度生產「飆風」戰機機身，供應印度國內及全球市場所需。圖為一架飆風戰機5月7日在法國海空軍基地練習起飛。（路透）
法國達梭公司將在印度生產「飆風」戰機機身，供應印度國內及全球市場所需。圖為一架飆風戰機5月7日在法國海空軍基地練習起飛。（路透）

印度塔塔（TATA Group）先進系統（TASL）與法國達梭公司（Dassault）攜手合作，將在印度生產「飆風」戰機（Rafale）機身，供應印度國內及全球市場所需，這將是飆風戰機機身首度在法國以外的地區製造。

根據印度多家媒體報導，印度塔塔集團旗下子公司塔塔先進系統與法國達梭公司簽署4項生產轉讓協議，未來將在印度生產飆風戰機機身的關鍵結構部分。至於確切簽署日期，媒體並未寫明。

報導指出，達梭董事長兼執行長特拉皮爾（Eric Trappier）表示，這次合作是強化達梭在印度供應鏈十分重要的一步，並指這符合該公司與塔塔先進系統等印度航空航太產業公司合作的長期戰略。

特拉皮爾說：「這條供應鏈有助飆風戰機的量產，且在我們的支持下，能滿足我們對品質和競爭力的要求。」

印度經濟時報（The Economic Times）報導，塔塔先進系統將在印度的海德拉巴（Hyderabad）設立具先進生產能力的工廠，負責生產飆風戰機的前機身、中央機身、機身側殼和機身尾端。

塔塔先進系統執行長辛赫（Suearan Singh）表示，這是印度航空航太業的一大里程碑，展現了印度的製造實力，以及國際間相關產業的龍頭對印度的信任。

辛赫說：「飆風戰機的機身在印度生產，彰顯塔塔先進系統的能力逐漸獲得信任，也顯示我們與達梭堅定的合作，更看得出印度在發展足以支撐全球現代化、強大的航空航太製造生態上，有長足的進展。」

印度時報（Times of India）指出，該廠將於2028會計年度開始生產飆風戰機，預估每個月可以產出兩架飆風戰機的機身。

今日印度（India Today）認為，這次塔塔先進系統與達梭的合作，符合印度「在印度製造」（Make in India）、「印度自力更生」（AtmaNirbhar Bharat）兩項計畫下的戰略目標。

印度 航太 供應鏈

上一則

美籍老夫妻散步遇到哈瑪斯 以色列軍隊2年後尋回遺體

延伸閱讀

殲10迎新買家 印尼軍方：沒理由不買

殲10迎新買家 印尼軍方：沒理由不買
看清川普吃硬不吃軟？這國狀告WTO挑戰汽車關稅

看清川普吃硬不吃軟？這國狀告WTO挑戰汽車關稅
印度、德國加入美行列 抱怨中國管制稀土將使汽車生產陷停頓

印度、德國加入美行列 抱怨中國管制稀土將使汽車生產陷停頓
印度疫情再起逾4000人確診 24小時5人喪命

印度疫情再起逾4000人確診 24小時5人喪命

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13
烏克蘭今天表示，從水下對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。圖為烏克蘭安全局公布畫面顯示，爆炸威力導致水面上迸射出水花，碎屑隨之飛濺。歐新社

克里米亞大橋再遇襲 烏克蘭：這次從水下引爆炸彈

2025-06-03 10:22

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案