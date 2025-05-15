我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

義總理：歐盟環保只推電動車是錯誤「讓中國得利」

中央社／羅馬15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅洛尼（Giorgia Meloni）14日在議會答詢時表示，希望歐盟2025下半年能針對輕型汽車規範做出全盤檢討，認為僅追求轉型使用電動車是錯誤政策，是在助長中國。(美聯社)
梅洛尼（Giorgia Meloni）14日在議會答詢時表示，希望歐盟2025下半年能針對輕型汽車規範做出全盤檢討，認為僅追求轉型使用電動車是錯誤政策，是在助長中國。(美聯社)

義大利總理梅洛尼14日表示，歐盟環境政策僅推動改用電動車是錯誤，此舉只會讓中國得利，因目前電動車市場由中國主導；義大利、捷克與其他15個歐洲國家將推動採行「技術中立」原則，開放使用各種替代性燃料。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）14日在議會答詢時表示，希望歐盟2025下半年能針對輕型汽車規範做出全盤檢討。報導標題稱，梅洛尼認為僅追求轉型使用電動車是錯誤政策，是在助長中國。

梅洛尼曾多次對歐盟環保政策「綠色新政」（Green Deal）提出質疑，她昨天重申，她支持綠色能源轉型，但不應採取有害歐洲工業的意識形態做法，歐盟執委會也已在思考採取更為務實的做法，平衡環境永續和經濟競爭力。

其中針對爭議最多的汽車產業部分，梅洛尼直言，「僅追求轉型使用電動車是一個錯誤，無論從產業或地緣政治角度來看都是如此，如今這個供應鏈基本上由中國控制。」

梅洛尼表示，義大利與捷克正推動汽車燃料「技術中立」（technological neutrality）原則，已獲得其他15個歐洲國家支持，希望開放汽車使用各種有助降低碳排的替代性燃料，不要只侷限使用電力。

梅洛尼說，義大利不是孤軍奮戰，愈來愈多國家支持此一論點，3月在歐洲議會一項結論中，已首度納入「技術中立」主張。

歐盟規定，今年起各車廠在歐洲販售的新車平均碳排放量須比2021年減少15%，未達標者將面臨每公克二氧化碳95歐元（約106美元）的罰款，並依總登記車輛數計算罰款金額。

不過歐盟執委會3月在歐洲車商的壓力下讓步，允許以2025至2027年的平均排放量來判定是否符合規範，而非最初僅以2025年的排放量為標準，讓車商獲得喘息空間。

梅洛尼 歐盟 義大利

上一則

緬甸強震「地表大位移」畫面曝光 地板秒現數道裂痕

延伸閱讀

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拚

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拚
歐盟指TikTok違「數位服務法」 最高罰6%全球營收

歐盟指TikTok違「數位服務法」 最高罰6%全球營收
國會阻加州電動車政策 擬推翻環保署「豁免」

國會阻加州電動車政策 擬推翻環保署「豁免」
人權組織示警 瓜地馬拉貪腐勢力擬「發動政變」推翻總統

人權組織示警 瓜地馬拉貪腐勢力擬「發動政變」推翻總統

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
新教宗良14世走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示風采。（路透）

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采

2025-05-08 14:05
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？