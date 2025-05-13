美英貿易協議擺明排除中貨 中國憂成先例

美國提供的鋼鐵和汽車業關稅寬減措施附帶條件，要求英國須「迅速配合美方對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。(美聯社)

美國和英國貿易協議 中設了國安條件，擺明將中國製產品排除在英國供應鏈 之外，如此一來也將為倫敦重建對中國關係的努力增添變數。

美國上周和英國達成貿易協議，其中對英國鋼鐵和製藥業設下嚴格的安全要求，這川普政府自上月宣布全面對等關稅 以來所達成的頭一份正式貿易協定。

中國外交部就此協議答覆英國金融時報，國與國之間的協議不應針對別的國家，強調「國家間的合作不應損害其他國家的利益」。

如此一來，英國形同陷入美中兩大經濟強權之間的為難處境，也可能使倫敦政府修復對陸關係的努力變得更加棘手。

北京近來警告各國，勿和美國簽署損害中國利益的貿易協定，擔心美國總統川普會透過與個別貿易夥伴談判，向對方施壓，將中國排除在供應鏈之外。

美國提供的鋼鐵和汽車業關稅寬減措施附帶條件，要求英國須「迅速配合美方對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求」。

英國官員表示，川普已明確指出，這個條件就是衝著中國而來。根據協議，英國產品能否享有關稅減免，將視美方啟動「232條款」調查結果而定，此條款用來評估特定進口產品是否影響美國國安。

熟悉英國對中政策的政府貿易顧問透露，英國接受華府這類安全條款，令北京意外也引發疑慮，更何況英國首相施凱爾正致力修補對中關係。

中國國家發展改革委下屬的宏觀經濟研究院研究員張燕生指出，華府顯然試圖在貿易談判中迫使其他政府接受類似條款，以孤立中國。

他說：「英國這樣做，對中國並不公平。這類『毒藥條款』實際上比加關稅還嚴重。」

英國政府表示，這次簽署美英貿易協議，是為了「保障關鍵產業數千個就業機會、保護英國企業，並為未來擴大貿易奠定基礎」。

英國也強調，「與中國的貿易和投資對英國仍很重要」，並表示英國將「持續在符合英國和全球利益的領域，務實推動交流」。