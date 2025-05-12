我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫儷11歲女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

官員接機 川普熱迎59名南非白人難民入境

回應巴拿馬港口交易 長和：絕不在不合法、不合規下進行

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長和集團5月12日深夜發出最新發聲明，港口交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。（路透）
長和集團5月12日深夜發出最新發聲明，港口交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。（路透）

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業日前傳出擬出售全球43個港口業務，消息一出引來政治風波。長和集團5月12日深夜發出最新發聲明，就交易的情況指出，交易之完成取決於一系列條件的達成，絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

長和於5月12日夜間發布公告稱，長和原計劃在5月22日股東週年大會上講述港口交易情況，但鑑於近日不斷有股東及傳媒查詢，「長江和記實業有限公司特此聲明，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」

公告強調，有關條文已於2025年3月4日的公告中說明：交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

陸媒觀察者網指出，長和上述這項回應，增加了這場交港交易的不確定性。自長和宣布港口交易以來，中國外交部、國家市場監督總局等多部門先後回應。

5月6日，中國外交部發言人林劍表示，長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口的消息，沒有根據，中國國家市場監督管理總局已表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。

隨後，在5月10日晚間，李嘉誠現身五月天香港演唱會，這也是自港口風波發生以來，除4月末以李嘉誠基金會創辦人身分「現身」捐贈癌症治療設備外，首次出現在公共場合。有現場人士問及他港口交易問題，不過，李嘉誠並未正面回應。

香港網路媒體《香港01》提到，長和在上月初宣布，向貝萊德及MSC旗下的TiL組成的財團，出售持有的和記港口80%權益，作價142億美元，另將從和記港口收回50億美元貸款，合共套現逾190億美元。出售的資產涉及中港以外碼頭，包括外界關注的巴拿馬運河兩個港口。

香港 巴拿馬運河

上一則

哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質 川普讚揚大新聞

下一則

菲期中選舉非官方計票 馬可仕陣營佔上風

延伸閱讀

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導
李嘉誠靜待簽名 賣巴拿馬港口

李嘉誠靜待簽名 賣巴拿馬港口
李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？
中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文

中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動

心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲