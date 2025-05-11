印巴喊停火 邊境居民仍恐慌性囤糧囤藥、暫住地堡

印巴交火後，印度阿姆利則，人們在一家超市購買生活必需品。 (路透)

印度 和巴基斯坦 連續4天衝突，雙方已在美方斡旋下同意「全面且立即停火」，面對近30年來印巴最激烈交火，兩國邊境 居民人心惶惶，紛紛囤積糧食等必需品，部分家庭疏散到安全地區，甚至暫住地堡，以免被炮火殃及。

明報報導，在印度旁遮普邦、距巴基斯坦邊境僅13公里的一村落，26歲居民迪隆說，村內許多家庭已將婦孺送往較安全地區，「我也在考慮……我擔心我的村會成為下一目標」。在印控克什米爾烏里區，居民指在多間房屋被炮擊後，許多人漏夜逃離，部分人躲在大石後或地堡內。

據報導，在巴基斯坦邊境城市拉合爾，上周傳出印度無人機來襲警報，翌日學校停課，居民開始囤積食物、煮食用的燃氣和藥物，促使當局警告商家不要人為抬高價格。居民拉米茲說：「我囤積了一個月的糧食，包括肉、麵粉、茶、油、扁豆等，還從銀行多領了現金。」經營藥房的阿西夫說，有大量顧客來購藥，可能導致退燒藥、抗敏藥、抗生素、血壓與糖尿病藥短缺。

報導指出，印度政府呼籲民眾無須恐慌搶購，強調糧食儲備充足，但在旁遮普邦阿姆利則，居民塞思自言別無選擇，「我們不知道明天市場會否開放…我家有孩子和孫子，所以我必須囤貨」。另有邊境地區居民因應物價飈升，請求親戚帶來麵粉等物資。

大公報報導，在阿姆利則附近經營一家雜貨店的馬丹表示，包括他的店在內，該地區幾乎所有商店的食物都已售罄。馬丹說，有顧客在他這裏購買了大約一個月用量的小麥、大米、糖和豆類，「這裡的每個人都陷入了恐慌，每個人都想有所準備」。

報導說，阿姆利則9日晚發生停電，當地居民擔心停電後無法使用電動水泵抽取地下水，開始使用容器儲存大量水。印度國有煉油企業印度石油公司表示，該公司燃料儲備充足，呼籲民眾不要囤積燃料。昌迪加爾地方政府9日在社交媒體上發帖稱，禁止個人和企業囤積生活必需品、藥品和燃料，以防黑市囤積或人為抬高日用品價格。

報導指出，受印巴戰事影響，當地一些旅遊熱點地區的遊客數量也正在減少。旅行社Cox & Kings發出警告，提醒旅客謹慎前往克什米爾、查謨和阿姆利則等地區。Interglobe航空公司也表示，該公司已經取消了飛往印度查謨、阿姆利則等嚴重受衝突影響城市的航班。