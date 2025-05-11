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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

印巴同意停火後 克什米爾又傳爆炸聲 雙方互控違反協議

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統10日宣布，印度和巴基斯坦已同意全面立即停火。圖為巴基斯坦人比出勝利姿勢。(美聯社)
川普總統10日宣布，印度和巴基斯坦已同意全面立即停火。圖為巴基斯坦人比出勝利姿勢。(美聯社)

在美國主導談判後，印度巴基斯坦於10日同意停火，但僅僅幾小時後，雙方就互相指責對方違反了協議，印度控制的克什米爾(Kashmir)地區兩座大城市依然傳出爆炸聲。

美聯社報導，川普總統在「真實社群」(Truth Social)上率先宣布兩國已同意立即全面停火，讚兩國運用常識和智慧解決此事。印度外交秘書唐勇勝(Vikram Misri)10日表示兩國軍事行動負責人當天下午進行了會談，並同意「雙方將停止陸、海、空一切交火和軍事行動」。巴基斯坦總理謝里夫(Shehbaz Sharif)同日也發言稱，巴基斯坦同意停火是為了維護該地區的和平，並希望所有與印度懸而未決的問題都能透過和平對話來解決，包括印控克什米爾的長期爭端。

然而，協議簽署數小時後，印控克什米爾地區的斯利那加(Srinagar)與查摩(Jammu)居民聽到了爆炸聲，隨後兩座城市停電，目前尚無人員傷亡報告。克什米爾首席部長阿卜杜拉(Omar Abdullah)在X平台上發文怒問：「這停火到底是怎麼回事？整個斯利那加都聽到爆炸聲了！」

唐勇勝10日晚間在新德里舉行的新聞發布會上稱「兩國達成的諒解一再被違反」，並指責巴基斯坦違反了協議。「我們呼籲巴基斯坦採取適當措施，解決這些違規行為，並以嚴肅負責的態度處理局勢。」並說印度軍隊正在報復所謂的「邊境入侵」。

巴基斯坦外交部卻也指責印度軍隊挑起違反停火協議的行動。外交部表示，巴基斯坦仍然致力於履行協議，軍隊正在以負責任和克制的態度處理局勢，「我們認為任何影響停火順利實施的問題，都應通過適當程度的溝通予以解決。」

在達成停火前，印度軍方稱巴基斯坦10日凌晨襲擊了克什米爾三個空軍基地的醫療設施和學校，印度以飛彈回擊；巴基斯坦軍方又報復性攻擊印度飛彈貯存設施以及位於帕坦科特(Pathankot)和烏達姆布爾市(Udhampur)的空軍基地。巴基斯坦宣布報復行動後，克什米爾居民表示在斯利那加、查摩、烏達姆布爾等地多處聽到巨大的爆炸聲。

巴基斯坦 印度 邊境

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