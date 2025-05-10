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2恐怖組織成印巴衝突導火線 虔誠軍、穆罕默德軍何來頭？

編譯張佑生／即時報導
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巴基斯坦Nur Khan空軍基地10日遭到印度空襲後，警察在路邊站崗戒備。(新華社)
巴基斯坦Nur Khan空軍基地10日遭到印度空襲後，警察在路邊站崗戒備。(新華社)

近期印巴衝突升溫，成為數十年來最嚴重的一次軍事對抗，其導火線是上月克什米爾地區發生的平民屠殺事件。一批攻擊者突襲印度控制區，襲擊發生在一處風景區野餐地點，共造成26名男子死亡，幾乎全是印度教徒，部分人是在妻小面前被殺。事後，一個名為「抵抗陣線」（Resistance Front）的不知名組織宣稱犯案。印度政府表示，該組織實為從巴基斯坦運作的恐怖網絡的一部分，隨後對巴基斯坦展開軍事打擊，導致衝突升級。巴基斯坦方面則否認相關指控。

紐約時報介紹印度在此次軍事行動中，主要針對的兩個恐怖組織：

一、虔誠軍（Lashkar-e-Taiba, LeT）

成立於1980年代，長期被懷疑以巴基斯坦為基地，策劃針對印度的大規模恐怖攻擊。2005年被列入聯合國制裁名單。

2008年孟買恐攻事件中，該組織派遣多名武裝份子由海路入城，發動連環攻擊並挾持人質，造成超過160人死亡，為印度歷來最嚴重的恐攻之一。一名襲擊者當場被捕，經其供詞，揭露行動與巴基斯坦的聯繫。

雖然巴基斯坦政府聲稱該組織早已被取締，創辦人哈菲茲・薩伊德（Hafiz Saeed）也僅遭短期拘留，印度則指控其實際上仍透過其他掩護組織或分支繼續活動，包括此次宣稱犯案的「抵抗陣線」。

二、穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed, JeM）

該組織長期活躍於克什米爾，並在其他地區發動多起攻擊行動。其創辦人馬蘇德・阿茲哈（Masood Azhar）曾於1990年代在印度因涉入克什米爾武裝行動被捕。阿茲哈1999年於一場印度航空客機劫機事件中被釋放。該客機遭劫持至阿富汗坎達哈，劫機者要求釋放阿茲哈等武裝分子，印度最終妥協，換回150多名乘客。該組織被控策劃2019年針對印度軍方車隊的自殺炸彈攻擊，引爆印巴短暫軍事對峙；也曾是2001年印度國會遭恐攻的主謀之一。

印度軍方表示在週三清晨對巴基斯坦9處目標展開打擊，涵蓋與上述恐怖組織相關設施。印度官員對國會簡報時稱約有「100名恐怖分子」被擊斃；巴基斯坦方面則稱死亡人數為31人，雙方說法有明顯出入。

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