巴擊落印2戰機 中國製殲10顯威風 被視為中國戰機與西方對手較量

巴基斯坦外長達爾說，巴國空軍的中國製殲10Ｃ戰機擊落了印方的三架法國飆風(Rafale)戰機、一架米格29戰機及一架蘇愷30戰機。圖為中國殲10戰機參加在泰國舉行的航空展。(路透)

印度 7日凌晨對巴基斯坦 展開攻擊後，巴方8日宣稱擊落印方五架戰機及25架以色列製自殺無人機。印度最初指是假消息，其後一直拒絕置評，事後不少媒體均指是巴方出動中國製造的殲10戰機取得輝煌戰果。

路透獨家引述美國兩名官員證實，巴方出動殲10戰機最少擊落印方兩架戰機，認為這是中國戰機的重要里程碑。他們同時確認，巴方的F-16戰機並未參與今次行動。

巴國外長達爾7日說，巴國空軍的中國製殲10Ｃ戰機擊落三架法國飆風(Rafale)戰機、一架米格29戰機及一架蘇愷30戰機，巴國外交部中的一整支中方小組和中國駐巴大使正獲報最新訊息。但對達爾前述說法，中國外交部發言人8日說並不知情，也尚未看到有關中國駐巴大使活動的任何相關資訊。

殲10是中國自行研製的首款第四代戰機，外界與之參照美國的F-16戰機，然而殲10從未經過實戰，實力無從了解。今次印巴交手，被視為中國戰機與西方對手的較量，華府正密切關注及分析，以了解北京一旦在台灣或印太地區攤牌時可能的實力。

美國一位官員表示，他們高度確信巴方是出動殲10並發射空對空飛彈，最少擊落兩架印度戰機。另一官員則說，被擊落的最少有一架是法國製造的飆風(Rafale)戰機，這也是新德里目前擁有的最先進戰機。

巴基斯坦國防部 長阿瑟夫(Khawaja Muhammad Asif)8日告訴路透，殲10擊落印度最近才購買的三架飆風戰機。

由於法國現在為公眾假期，飆風戰機製造商達索航空公司(Dassault Aviation)暫未置評。

西方分析家及國防工業消息人士表示，未來大國之間在衝突中可能部署的先進武器及其實戰成績，將會受到詳細審查。

國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)高級研究員巴里(Douglas Barrie)指出，今次印巴空戰後，中、美以及一些歐洲國家的空戰界會非常感興趣，他們希望盡可能了解戰術、技術、程序、所使用的裝備、哪些有效、哪些無效等事實。

一位西方國防工業人士則說，由於信息仍然有限，包括搭載哪類型飛彈等，目前還無法作出任何判斷。