125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

印度 7日凌晨空襲巴基斯坦 控制的克什米爾等地9處地點，巴基斯坦反擊並擊落5架印度軍機，其中包括3架法製「飆風」（Rafale）戰機，衝突造成兩國至少38人喪命。CNN報導，此次印巴空中激戰，可說是近代最大規模的「戰機纏鬥」（dog fight）之一。

巴基斯坦高階安全官員表示，近日與印度戰機爆發的激烈空戰，成功擊落5架印度軍機，並形容這場交鋒為「近代航空史上規模最大、時間最長的空中纏鬥之一」。

該官員向CNN透露，當時雙方共動用多達125架戰機，激戰持續超過1小時，雙方均未越界進入對方領空，交火期間雙方的飛彈攻防距離有時超過160公里。

官員指出，印巴雙方都不願讓飛行員跨越邊境 ，主因是2019年曾發生一起小規模空戰，一名印度空軍飛行員在巴基斯坦領空被擊落，遭俘後在電視上公開露面，最後才被遣返印度。這段「羞辱經歷」讓雙方這次都極力避免重演。

據指出，印度空軍當時必須多次出擊以鎖定目標；而巴方則盡力提前警告疑似遭鎖定地區的平民，軍方也設法將平民傷亡降至最低。