南韓執政黨提名金文洙選總統 料聯手前總理

韓國前勞動部長金文洙在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選。(歐新社)

南韓 前勞動部長金文洙3日在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統，輿論認為，金文洙「反對彈劾 」立場與合推單一候選人策略奏效，可能很快與前國務總理韓悳洙商討聯手。

國民力量今天在京畿道高陽市的南韓國際展覽中心公布黨內初選結果，金文洙以56.53%得票率擊敗對手、前黨魁韓東勳（43.47%），當選黨內總統候選人。

南韓輿論多認為，金文洙最終能在黨內、一般民調都取得勝利，主要是他反對彈劾前總統尹錫悅 ，並率先表態願意與日前宣布參選的韓悳洙合推單一候選人的策略奏效。

韓聯社指出，國民力量黨內意見仍以「反對彈劾」為主，而韓東勳之前的立場以及擔任黨魁時不斷與尹錫悅發生衝突的作法，在黨內容易被認為是「叛徒」，除20多名被歸類為親韓派的議員，許多原本支持他的議員都轉向他的對手，也有人認為韓東勳「缺乏領導能力」。

京鄉新聞分析也提到，除了與金文洙對彈劾尹錫悅的立場完全不同，韓東勳在韓悳洙宣布參選後對合推單一候選人的態度也成為一大絆腳石。

金文洙在所有參選人中最先表態願意與韓悳洙合作，韓東勳則對此表示不滿，認為黨內初選已經從11人篩選到剩2人的階段，「最後才加進來競選？這應該不現實吧」。

金文洙今天在獲選為黨內候選人後發表演說表示，為了阻止最大在野黨共同民主黨候選人李在明執政，他會與「任何勢力」合作，並表示會透過「國民和黨員都能接受的程序及方式」實現。

對於金文洙與韓悳洙聯合的可能性，李在明今天在江原道進行競選活動時對媒體表示，「這就是反憲法民主共和國破壞勢力的合作」，並不意外；他還說，「國民應該也好好思考，該如何評價這些破壞憲政秩序的叛國勢力」。

另一方面，韓悳洙在金文洙確定提名黨內候選人後，立刻致電表示祝賀，他也向媒體表示，希望與金文洙合作，為國家的未來擬定願景與解方。