我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

南韓執政黨提名金文洙選總統 料聯手前總理

編譯中心╱綜合3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國前勞動部長金文洙在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選。(歐新社)
韓國前勞動部長金文洙在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統大選。(歐新社)

南韓前勞動部長金文洙3日在黨內初選勝出，獲得執政黨國民力量提名競選總統，輿論認為，金文洙「反對彈劾」立場與合推單一候選人策略奏效，可能很快與前國務總理韓悳洙商討聯手。

國民力量今天在京畿道高陽市的南韓國際展覽中心公布黨內初選結果，金文洙以56.53%得票率擊敗對手、前黨魁韓東勳（43.47%），當選黨內總統候選人。

南韓輿論多認為，金文洙最終能在黨內、一般民調都取得勝利，主要是他反對彈劾前總統尹錫悅，並率先表態願意與日前宣布參選的韓悳洙合推單一候選人的策略奏效。

韓聯社指出，國民力量黨內意見仍以「反對彈劾」為主，而韓東勳之前的立場以及擔任黨魁時不斷與尹錫悅發生衝突的作法，在黨內容易被認為是「叛徒」，除20多名被歸類為親韓派的議員，許多原本支持他的議員都轉向他的對手，也有人認為韓東勳「缺乏領導能力」。

京鄉新聞分析也提到，除了與金文洙對彈劾尹錫悅的立場完全不同，韓東勳在韓悳洙宣布參選後對合推單一候選人的態度也成為一大絆腳石。

金文洙在所有參選人中最先表態願意與韓悳洙合作，韓東勳則對此表示不滿，認為黨內初選已經從11人篩選到剩2人的階段，「最後才加進來競選？這應該不現實吧」。

金文洙今天在獲選為黨內候選人後發表演說表示，為了阻止最大在野黨共同民主黨候選人李在明執政，他會與「任何勢力」合作，並表示會透過「國民和黨員都能接受的程序及方式」實現。

對於金文洙與韓悳洙聯合的可能性，李在明今天在江原道進行競選活動時對媒體表示，「這就是反憲法民主共和國破壞勢力的合作」，並不意外；他還說，「國民應該也好好思考，該如何評價這些破壞憲政秩序的叛國勢力」。

另一方面，韓悳洙在金文洙確定提名黨內候選人後，立刻致電表示祝賀，他也向媒體表示，希望與金文洙合作，為國家的未來擬定願景與解方。

彈劾 尹錫悅 南韓

上一則

少年瘋列車衝浪 德國憂心短影音助長 漢堡1年至少40起

下一則

隔63年再處極刑 以色列擬起訴22名哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

延伸閱讀

韓執政黨提名金文洙競選總統 可能與韓悳洙聯手

韓執政黨提名金文洙競選總統 可能與韓悳洙聯手
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格

南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格
初選以近9成得票率勝出 李在明再戰南韓總統

初選以近9成得票率勝出 李在明再戰南韓總統

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

臨近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決