川普關稅戰「助選」 拉抬澳洲、新加坡執政黨選情

澳洲工黨3日勝選，黨魁兼總理艾班尼斯（右二）與其女伴赫頓（右一）、兒子納森（左二）與華裔外長黃英賢，牽手在台上接受支持者歡呼。（路透）

澳洲 3日舉行聯邦選舉以選出眾議院150名議員，現任總理艾班尼斯領導的工黨席次過半，宣布勝選；在新加坡同樣也進行全國大選，這次是總理黃循財接棒以來，在關稅 戰的挑戰下，率領人民行動黨參與的首次大選且大勝。美國財星雜誌日前報導，美國總統川普 第二任發動的關稅戰正撼動澳、星大選。

中間偏左的澳洲工黨席次過半，艾班尼斯發表勝選演說，表示澳洲民眾已選擇工黨領導的多數政府；他明白在過去三年，世界帶給澳洲很多挑戰，也知道還要更多努力來幫助承受壓力的人們，「這就是為何值此不確定的時期，澳洲人民再次信任工黨的意義如此重大」。

自由黨／國家黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）已承認敗選，「我們在這次選戰表現不夠好」，他將為此負全責，也說已致電艾班尼斯道賀。

中央社報導，新加坡大選，人民行動黨不僅取得過半席次，大幅領先包括工人黨在內的反對黨，得票率也高於上屆大選。首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選的黃循財向選民致謝。

這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政；該黨得票率為65.57%，高於2020年大選的61.24%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

另外，法新社引述學者說法報導，本屆澳洲大選與三天前深受川普影響的加拿大選舉不同之處在於，川普並不是支持艾班尼斯（Anthony Albanese）選民最關心的問題。但有些人認為，川普似乎對執政黨工黨在後期民調中逆轉劣勢、最終壓倒性勝出的選舉結果產生重大影響。

競選期間，工黨的民調落後了三個月之久，但最後超越在野黨黨魁達頓領導的保守派聯盟，並在選舉日前的一連串民調中取得領先。

雪梨大學政治學講師馬赫表示，達頓的政策被認為是「川普輕量版」，諸如為提高政府效率而削減公務員人數等，已讓一些選民反感。

本報系聯合報報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院主任利偉恩說，外交政策通常不是澳洲選舉的「重要因素」，然而今年有所不同，原因是川普正破壞全球貿易體系。

利偉恩表示，川普目前雖「只」對澳洲輸美商品徵10%的基準關稅，但他回任後的關稅政策仍間接對澳洲造成影響，原因是中國是澳洲一大出口市場，只要此一全球第二大經濟體的成長放緩，就會使澳洲出口面臨風險，恐進一步拖累澳洲經濟。

澳洲國立大學高級講師林木也提到，「保守派被視為能讓澳洲保持安全的政黨；但他們已完全喪失這項優勢，因為現在威脅正來自川普本身」。

而在新加坡，黃循財直言不諱地批評川普的關稅政策，提到該政策已使全球更反覆無常、更霸道、更保護主義且更危險。星國最大在野黨工人黨祕書長畢丹星也罕見呼應黃循財，呼籲全國團結面對川普帶來的威脅。