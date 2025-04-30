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加國大選／喊加拿大優先「像迷你川普」 保守黨魁輸掉自己席次

編譯中心／綜合報導
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加拿大保守黨原本選情看好，沒想到在川普總統對加國祭出關稅及宣稱兼併加國成第51州後，激起加國選民反感，選情逆轉，保守黨領袖博勵治（右）甚至在自己的選區都輸掉。（路透）
加拿大保守黨原本選情看好，沒想到在川普總統對加國祭出關稅及宣稱兼併加國成第51州後，激起加國選民反感，選情逆轉，保守黨領袖博勵治（右）甚至在自己的選區都輸掉。（路透）

被稱為「加拿大川普」的保守黨魁博勵治，三個月前大有篤定橫掃聯邦大選的氣勢，但28日的選舉不僅保守黨落敗，加拿大廣播公司(CBC)預測，他安大略省卡爾敦選區的議員席次也將拱手讓給自由黨對手范喬伊。

美聯社報導，博勵治(Pierre Poilievre)自2004年起連續七次贏得首都渥太華卡爾敦(Carleton)選區，失去這個席次反映他的命運出人意表急轉直下。

不過幾個月前，博勵治成為加拿大下任總理看來已是穩操勝券，並將率領保守黨(Conservative Party)10年來首度重返執政。

然而，美國總統川普(Donald Trump)隨後對加拿大發動貿易戰，還提出加國應成美國第51州，這些舉動激怒加國選民，促使加國聯邦大選翻盤。

政壇老將博勵治在選戰中表現出類似川普的張揚姿態，甚至借用川普的「美國優先」(America First)口號而喊出「加拿大優先」(Canada First)。但他與川普的相似處可能最終讓他及他的保守黨在聯邦大選付出代價。

博勵治29日已承認保守黨在聯邦大選中敗選，並承諾將與自由黨政府合作，齊心對抗川普的貿易戰與併吞威脅。

博勵治在渥太華(Ottawa)卡爾敦選區(Carleton)已經穩穩掌握了超過20年，在這個選區連任過七次，沒想到這次被自由黨的對手布魯斯．范喬伊(Bruce Fanjoy)擊敗。

范喬伊對媒體「權力與政治」表示，他在這個選區已經營了兩年，敲了數千個門，並與成千上萬的選民聊天。他在競選時已有很好的預感，但選民反而很少見到博勵治，因為他們可能視博勵治當選為理所當然。

博勵治在2022年接下保守黨黨魁後，即不斷地在全國為保守黨候選人助選，結果卻馬失前蹄，在自己的選區輸給對手。

多倫多居民華倫(Reid Warren)談到，他把票投給自由黨(Liberal Party)是因為博勵治「對我而言聽起來像是迷你版川普」，並說川普祭出的關稅令人擔憂。

中央社報導，歷史學家博思韋爾(Robert Bothwell)提到，博勵治訴諸與川普「相同的不滿情緒」，但這最終反而對他自己不利。

被自由黨逆轉大選，保守黨支持者難過地掩面流淚。（路透）
被自由黨逆轉大選，保守黨支持者難過地掩面流淚。（路透）

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