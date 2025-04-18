中國精品工廠影片在TikTok瘋傳 專家：藉關稅戰推銷山寨品

圖為巴黎一女性手提愛馬仕購物袋。(路透)

近日中國精品代工廠拍攝的影片在社群媒體瘋傳，稱國際奢侈品牌其實都在中國製造，法媒查核後指出其可信度低。專家指出，中國工廠藉關稅 戰進行假消息宣傳，利用消費者焦慮，推銷自家山寨商品，是對智慧財產權的蔑視。

近日中國社群平台TikTok 同一時間湧現許多由中國工廠拍攝的影片，內容大同小異，都是工廠人員「現身說法」指出，歐洲奢侈品皆由中國生產。影片在10至15日之間獲得全球20億次觀看，主要鎖定法國與義大利大牌，如愛馬仕 （Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、香奈兒（Chanel）等。

這些影片不是以英文發音，就是搭配英文字幕，顯然鎖定國外觀眾，鼓吹消費者直接向中國工廠購買這些精品仿製品，以規避美國總統川普將對中國商品加徵的關稅。

短片表示，中國政府解除與精品大廠的保密條款，並以「揭秘」口吻誇張號稱名牌奢侈品都在中國製作，只在最後送回歐洲貼上「法國製造」標牌，價格卻天差地別。

法國各家媒體在查核後表示，這似乎是有統一籌劃的宣傳手法，影片在上傳日期、內容與形式都相當雷同。

面對中國短片聲稱愛馬仕最經典的款式是在中國工廠完成，該品牌出面向法媒闢謠，表示「皮革製品百分之百都是在法國製造。」愛馬仕甚至在官網上傳相關文件，證明法國工廠生產活動，也強化企業透明度。路易威登官網上則寫道皮革製品都在歐美生產。

@mothershipsg A flood of videos on TikTok are claiming that factories in China are the ones manufacturing the products for high-end luxury brands. Different users are saying that these manufacturers are able to sell branded goods for a fraction of the price, reported NBC and The Independent. However, Lululemon and Louis Vuitton, who were implicated, have denied these claims. They told The Independent that these are likely an effort by counterfeit manufacturers trying to boost sales. According to Newsweek, the claims in some of these TikTok videos were "very unlikely" under U.S. and EU labelling regulations. #luxurygoods #china #usa #fypsg ♬ original sound - Mothership - Mothership

美國「新聞週刊」（Newsweek）14日的一篇文章也指出，中國短片的說法「可信度極低」。且根據歐洲法規，要能稱為「歐洲製造」，商品必須在歐洲完成最後一步的「實質性轉變」，僅貼牌或重新包裝並不能通過歐洲嚴格的法規。

解放報（La Libération）17日的報導標題稱，「關稅之爭成了中國『高級』仿冒品製造商發動宣傳攻勢的藉口」。中國工廠之舉是對智慧財產權的「蔑視」，文章也提到中國的「平替」（pingti）風潮，即平價替代品，大多指的是仿冒品。該詞彙自去年起開始出現在法媒中，引發產業關切。

BFM電視台（BFMTV）則認為中國製造商假借「揭露奢侈品秘密」的名義，推銷自家仿冒品。

智財權律師雪宏（Antoine Chéron）向巴黎人報（Le Parisien）解釋，中國工廠「白牌」或無牌仿製品直賣消費者是近年來存在的現象。「如今這個現象大規模發生，是美國關稅限制導致的異常效應。中國人一直都這樣做，只是他們現在有關稅做為藉口了。」

費加洛報（Le Figaro）今天的報導則指出，這次大規模假消息宣傳讓中國專門批發山寨版精品的應用程式「敦煌網」（DHgate）大大獲利。

這些短片會放上購買連結，許多都連上成立於2004年的敦煌網。敦煌網近日於谷歌（Google）美國下載量暴衝至僅次於ChatGPT的第2位，而在此前卻只排352位。在法國下載量也衝到了第6位。

敦煌網上分類有「奢侈品包」，可見TikTok宣傳攻勢形成引流效應。法國商學院教授兼中國市場專家桑德（Oscar Sand）向費加洛報分析，「這些影片利用了地緣政治的不確定性，尤其是貿易戰。他們正在利用消費者的焦慮，特別是在美國，來獲得市場並擴大客戶群。」

她指出，這些影片鎖定Z世代、千禧世代與TikTok用戶，這些人一般也不是大牌的客戶，「他們多半知道買的是仿冒品，但並不在意。」

桑德表示，中國現在是主要的山寨品生產區，「在歐洲、日本或美國流通的仿冒產品中有75%都來自中國。」

她同時認為，這些影片之所以爆紅，也因為它們揭示了「奢侈品行業的漏洞」，即供應鏈缺乏透明度。因此希望大廠能藉機重新思考自身生產模式，讓消費者更了解產業上中下游的製造過程。