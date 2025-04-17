我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

美關稅恐釀新風險 葡萄酒去年消費量創60年新低

編譯中心╱綜合16日電
圖為賓州酒莊銷售的法國葡萄酒。（美聯社）
圖為賓州酒莊銷售的法國葡萄酒。（美聯社）

貿易機構15日表示，2024年全球葡萄酒消費量降至60多年來新低，，在經濟和健康憂慮雙重夾擊下，業界憂飲酒已出現「世代級」變化，也讓人們擔憂美國關稅帶來新風險。

中央社引述法新社報導，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）表示，2024年葡萄酒銷量較上年下降3.3%，來到2.142億百升。OIV根據政府數據的報告指出，這將是1961年葡萄酒銷量（2.136億百升）以來的最低紀錄。

葡萄酒產量也處於60多年來最低，2024年下滑4.8%至2.258億百升。

OIV統計部門主管戴爾葛羅索表示，葡萄酒業遭受「完美風暴」的打擊，健康疑慮導致許多國家葡萄酒消費量下降，經濟因素又加劇了困境。他說，雖然川普政府暫緩徵收關稅，但之後仍然可能成為震撼業界的另一「炸彈」。

OIV這份年度報告指出：「除了短期的經濟和地緣政治動盪，重要的是考量導致葡萄酒消費量下降的結構性和長期因素。」OIV表示，目前消費者購買葡萄酒的價格每瓶比2019至2020年高出約30%，自那時以來整體消費量減少了12%。

全球最大葡萄酒市場美國的消費量減少5.8%，至3330萬百升。

法國零售連鎖集團Nicolas表示，飲酒已出現世代轉變，指人們不再像以往般暢飲，年輕人也較父母一輩少喝酒。

關稅 川普

上一則

避重蹈新冠覆轍 世衛通過大流行病公約草案 達分享共識

下一則

查尹錫悅 南韓警方搜總統辦公室再遇阻 對峙10小時撤離

延伸閱讀

在聯合國譴責美啟動關稅戰 路透：中國將召開安理會非正式會議

在聯合國譴責美啟動關稅戰 路透：中國將召開安理會非正式會議
川普想要圍堵中國 恐要求談判國跟進二級關稅、少買中貨

川普想要圍堵中國 恐要求談判國跟進二級關稅、少買中貨
葡萄酒去年消費量60年新低 美關稅再釀新風險

葡萄酒去年消費量60年新低 美關稅再釀新風險
關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元