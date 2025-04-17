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美日關稅談判川普親上陣 日首相顧問：我們有很多牌可打

編譯中心／綜合16日電
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日本首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史。(路透)
日本首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史。(路透)

美國總統川普表示，他將親自出席16日與日本代表進行的關稅談判；美日都宣稱，有信心達成雙邊互惠談判成果。日本首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史指出，日本對美國關稅談判「手上有很多牌可打」。

川普於美東時間16日一早在「真實社群」發文表示，「日本今天會來協商關稅、軍事支持的費用和『貿易公平』」。川普說，「我將與財政部長（貝森特）和商務部長（盧特尼克）一起出席會議。希望可以達成一些什麼，對美國和日本都很好（極好）」。

日本內閣官房長官林芳正先前已說，經濟再生大臣赤澤亮正16日到18日將在華府與貝森特等人會談。

赤澤亮正16日上午從東京羽田機場啟程，飛往美國。在啟程前對媒體表示，「會徹底思考什麼對國家利益最有利、什麼是最有效果的，希望做好談判，確實守護國家利益。我有信心我們將能建立信賴關係，進行獲致雙贏的良好協商。」

一般預料，赤澤在談判時將說明日本透過巨額投資，對美國的經濟、就業機會做出貢獻，強烈要求美國重新省視關稅措施，將日本排除在課高關稅的框架外。

新浪剛史接受CNBC訪問時也表示，對於這次貿易談判表示「審慎樂觀」。他指出，日本不僅是美國最大的外國投資國，也是美國公債的最大海外持有國。

日本目前仍被美國課徵10%基準關稅，汽車、汽車零組件、鋼鋁輸美也被課徵25%關稅。日本首相石破茂一直努力向川普爭取關稅豁免，但日本很少談到可能在美日談判中提供的讓步。

日本目前握有高達1.1兆美元的美國公債。川普曾表示，上周美債市場拋售潮是他對「對等關稅」政策急踩煞車的原因之一。

新浪表示，東京還有另一張牌可打，就是討論軍購，日本現正努力將國防支出提高到占國內生產毛額（GDP）的2%，「我們應該讓雙邊關係正常化，畢竟日本是美國最重要的盟友。我們希望雙方關係回到正常軌道，並在區域安全層面提升美日關係。」

川普已對日本課徵24%的「對等關稅」，雖然自4月9日起已暫緩90天，但目前維持10%的基準稅率。

新浪也表示，在當前情勢下，日本赴美投資並非理想選擇，但他也坦言，美國的生產力遠高於其他國家，仍具投資吸引力。

日本 關稅 川普

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