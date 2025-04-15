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加拿大公家機關建議員工別赴美、改帶一次性手機

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大一些大型公家機關建議員工不要前往美國，或改帶一次性手機。示意圖。美聯社
加拿大一些大型公家機關建議員工不要前往美國，或改帶一次性手機。示意圖。美聯社

加拿大一些大型公家機關，包括一家養老金管理公司和一家知名醫院，建議員工不要前往美國，此事標誌美加之間長久以來的信任關係正日益瓦解。

彭博資訊看到加拿大頂級兒科研究醫院之一Children's Hospital of Eastern Ontario（CHEO）執行長艾切斯（Vera Etches）撰寫的備忘錄，基於美國的問題和動盪升級，強烈建議不要在眼下赴美。該醫院發言人證實備忘錄已發送給員工。

彭博周一稍早並報導，管理大約1,800億加元（1,300億美元）資產的亞伯達投資管理公司（Alberta Investment Management）也要求員工停止非必要的赴美旅行。知情人士透露，員工不能再出差參加在美會議或演講活動，但仍可赴美參加董事會或投資人會議。

CHEO以及安大略省的滑鐵盧大學同時提供員工建議，以最大限度地減少海關人員獲取資訊。艾切斯的備忘錄建議，如果必須出差赴美，員工應登出醫院應用程式，確保筆電裡沒有病患資訊，並在遭檢查後更改密碼。由於美國海關有權在旅客入境美國時檢查其電子設備。包括設備上所有社群媒體的內容， 建議員工改帶幾無個人資料的「一次性手機」出門。滑鐵盧大學文學院則為出差人員配備「一乾二淨」的筆電，允許用戶訪問資源而不會在筆電上留下任何訊息。

加拿大政府最近效仿其他國家，擴大旅行建議範圍，警告居民準備好可能在美國邊境被攔檢，包括搜查手機和其他電子設備。

加拿大 邊境 社群媒體

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