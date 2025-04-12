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美伊核會談將登場 美堅持德黑蘭不得有核武

中央社／ 德黑蘭11日電
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美國堅稱德黑蘭不得擁有核武。圖為2024年10月，一名伊朗婦女走過德黑蘭前美國大使館，牆上一幅諷刺美國國旗的圖片。（美聯社）
美國堅稱德黑蘭不得擁有核武。圖為2024年10月，一名伊朗婦女走過德黑蘭前美國大使館，牆上一幅諷刺美國國旗的圖片。（美聯社）

伊朗今天表示，尋求就核子計畫達成「真正且公平」的協議。美國則在周末這場意義重大的會談前表示願意妥協，但堅稱德黑蘭不得擁有核武。

法新社報導，長年敵對的美國與伊朗12日將在阿曼會談。幾周之前，美國總統川普致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），尋求透過外交途徑解決問題，也警告如伊朗拒絕美方可能採取軍事行動。

哈米尼的顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群平台X上發文：「德黑蘭並不是在攝影機面前舉行會談作秀，而是尋求達成一項真正且公平的協議，一些重要且可行的擬議均已備妥。」

他證實外長阿拉奇（Abbas Araghchi）正前往阿曼，並獲得「與美國舉行間接談判的完整授權」，還說如華府展現善意，前方道路將會很「平順」。

美伊舉行會談前，川普重申他反對伊朗取得核武。在特使威科夫（Steve Witkoff）將與阿拉奇見面前夕，川普在空軍一號（Air Force One）告訴媒體：「我希望伊朗成為一個美好、偉大、幸福的國家。但他們不能擁有核武。」

川普長年好友的威科夫現擔任美國總統在全球四處奔走的特使，他在參加會談前展現彈性。

威科夫告訴華爾街日報，他們今日的立場首先是要求伊朗完全廢除核武計畫，這是川普周圍強派人士的觀點，但很少人預期伊朗將接受。

威科夫說：「這不代表我們不會在細節上找到其他方法，讓兩國達成妥協。但我們的紅線劃就在那裡，即你們不能將核子能力武器化。」

前美國總統歐巴馬於2015年協商出一項協議，尋求防止伊朗取得核子武器，但沒有堅持完全廢除其具爭議性的核子計畫。

川普批評這項協議太過軟弱，在第一任時撕毀協議，取而代之的是對伊朗石油產業祭出全面性制裁。德黑蘭後也不再遵守。

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