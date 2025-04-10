共商抗美大計？歐盟領袖擬7月晤習近平 另協商取消中國車關稅

歐中峰會傳出7月登場。(路透)

歐盟 領導人傳出計畫7月訪問北京，與中國國家主席習近平會晤，顯示在美國關稅 措施的衝擊下，歐盟可能有意改善與中國的關係。另外，歐盟執委會發言人表示，歐盟和中國已同意研究為中國製電動車 設定最低價格，以取代歐盟去年加徵的關稅。

根據南華早報引述五名知情人士報導，這次訪問預定7月稍晚進行。上次歐中峰會是在北京舉行，如果歐盟領導人再次前往中國舉行峰會，將打破雙方輪流互訪的慣例。這種反常的安排顯示歐盟迫切希望與中國就貿易問題進行對話，因為依據正常情況，應該是由中國的代表前往歐洲。

報導指出，歐盟執委會主席范德賴恩與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）已同意這是在北京舉行的峰會。

另一方面，歐盟與中國已開始針對取消歐盟對中國製電動車關稅展開談判。

歐盟執委會發言人10日表示，歐盟首席貿易談判代表塞弗科維奇（Maros Sefcovic）在過去24小時內已與中國商務部部長王文濤通話，雙方同意研究對中國製電動車設定最低價格。

中國商務部在一份聲明中表示，雙方將立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。

塞弗科維奇先前曾表示，任何最低價格都必須與歐盟關稅一樣有效且可執行。

去年10月，歐盟將中國製電動車關稅提高到45.3%，但布魯塞爾向北京提出透過最低價格承諾（即進口車價格承諾）來取消關稅的想法。

歐盟執委會此前表示，願意繼續與中國就關稅替代方案進行磋商。目前，歐盟對比亞迪生產的車加徵17%關稅，吉利和上汽分別面臨18.8%和35.3%的關稅，這是都是在10%的歐盟標準汽車進口關稅基礎上加徵的。

德國汽車工業協會（VDA）對歐中之間的磋商表示歡迎，稱這些關稅是個「錯誤」，並主張透過協商解決問題。