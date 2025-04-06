我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

澳洲總理有意向中企買回達爾文港

記者陳湘瑾／綜合報導

澳洲北部重要港口達爾文港(Darwin Harbor)自2015年租賃給陸資嵐橋集團。由於擔心長期存在將對澳洲國家安全造成影響，正尋求連任的澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)近日表示，若在5月3日的大選中成功連任，他計畫從嵐橋集團手中買回該港的經營權。

香港媒體引述據「衛報」報導，艾班尼斯表示，如果工黨政府能夠勝出下月的大選，將尋求從中國手中買回經營權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有，他希望達爾文港的控制權能夠重回澳洲人手中。

艾班尼斯提出兩個選項，一是尋求澳洲私人企業重新回購達爾文港，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作；方案二是由澳洲聯邦政府直接介入，讓該港回歸國家資產。

澳洲北領地政府與嵐橋集團在2015年簽訂總值5.6億澳元(約3.38億美元)的租賃協議，將達爾文港全部經營權租予嵐橋集團99年。澳洲政府官員早前表示，本周與北領地的官員舉行會面，討論達爾文港的未來。嵐橋澳洲集團方面就否認有意出售港口，表示並沒有參與相關討論。

德國之聲去年底報導指出，達爾文港駐有約2000名美國海軍陸戰隊員，澳洲海空軍基地也在當地，批評者擔心，租賃給陸資財團會將達爾文港的軍事用途完全暴露在中國的影響力當中。加拿大智庫加拿大全球事務研究所亞太基金會研究員納吉指出，澳洲和美國面臨的挑戰是，無法肯定地說中國會不會向嵐橋公司施壓，並在危機中執行中方的命令。

雖然澳洲政府先前的調查結果表明，達爾文港租賃案不存在國安問題。不過嵐橋集團中國母公司此前陷入財務危機，北領地政府也對此表示擔憂，當時該集團的回應是對達爾文港2024財年成功的營運表現感到滿意。

澳洲 加拿大 香港

上一則

澳洲科學宅男網購「鈽」 違反核武禁擴條約 下場曝光

下一則

雲壤基地可停航母 位東南亞心臟

延伸閱讀

澳總理尋求連任 若當選將從中資手中買回達爾文港經營權

澳總理尋求連任 若當選將從中資手中買回達爾文港經營權
川普對等關稅誰都不放過 連只有企鵝的無人島也強課10%

川普對等關稅誰都不放過 連只有企鵝的無人島也強課10%
澳洲無人島也被美課關稅？衛報：貿易數據疑搞錯原產地

澳洲無人島也被美課關稅？衛報：貿易數據疑搞錯原產地
孔子學院與中國政府有關聯惹議 遭澳洲6所大學關閉

孔子學院與中國政府有關聯惹議 遭澳洲6所大學關閉

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。(美聯社)

中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」建築專家指有2問題

2025-03-29 23:55
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威