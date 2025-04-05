離間中俄？華郵：川普「反向尼克森」戰略恐兩頭空
華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）4日刊文指出，美國總統川普正顛覆全球軍事與經濟秩序，並似乎深信自己有能力離間中俄，成為莫斯科與北京之間的權力掮客。然而，這個構想本身存在重大謬誤。
文章指出，川普「解放日」關稅導致美股暴跌，但更大危險在於川普的中俄政策。川普認為，藉由烏克蘭和平協議拉攏俄國成為夥伴，將在全球創造三個勢力範圍，美國則能在中俄之間扮演平衡者角色。
這個戰略又稱「反向尼克森」，典故源自冷戰時代，時任美國總統尼克森扭轉政策向中共示好，加深毛澤東與蘇聯的不合。但當時，中國有理由懼怕蘇聯的力量，因此尋求美國制衡。
如今許多分析師預測，無論川普如何拉攏，中俄仍將維持「上不封頂」夥伴關係。美國卻可能因此傷害與盟友的情誼；歐亞各國盟友勢必懷疑美國遏阻中俄的決心。
美國前副國務卿坎伯直言：「從歷史上來看，美國最不理解的就是中俄關係。」他表示，俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平經過數十次會面和上千小時討論，培養出極佳個人關係，若川普自認能從中作梗，他就錯了。
此外，普亭與習近平已預見川普來勢洶洶。坎伯表示：「中俄領導人會面，首要議程就是預測美國將如何離間他們。」習普都認為美國是正在衰落的強權，而川普在這場「大局」中則是反覆無常、不可靠的角色。
白宮國安會前官員希爾指出，川普向普亭示好的同時，也「希望與中國談成一筆大交易」。盡管川普身邊有許多對中鷹派顧問，但他似乎仍傾向於三邊合作，而非與中俄強人領袖對抗。
這讓美國的歐亞盟友不安。如果川普試圖替美中俄三方畫分勢力，較小的國家可能最終被排除在外、陷入孤立。美國的核保護傘可能不再可靠，將迫使盟友自行發展核武並尋求新的安全聯盟。
伊格內修斯指出，川普似乎已放棄傳統全球經濟秩序的領導角色：「一切大事都在同時發生，這話可作為川普重塑全球經濟與安全政策的最佳註解。」川普太渴望迅速改變現狀，以致可能忽略了國際舞台正在發生的重大變局：中俄正仿效川普的離間戰略，以其人之道還治其人之身。
另據央廣報導，普亭的投資特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）3日表示，他看到莫斯科和華盛頓之間的關係呈現「積極的動態」，他還說，「俄羅斯已正式表示，希望與馬斯克合作進行火星任務」。
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