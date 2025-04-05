離間中俄？華郵：川普「反向尼克森」戰略恐兩頭空

美國前副國務卿坎伯指出，普亭和習近平經過數十次會面和上千小時的討論，培養出極佳的個人關係，若川普自認能從中作梗，那他就錯了。(路透資料照片)

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）4日刊文指出，美國總統川普 正顛覆全球軍事與經濟秩序，並似乎深信自己有能力離間中俄，成為莫斯科與北京之間的權力掮客。然而，這個構想本身存在重大謬誤。

文章指出，川普「解放日」關稅導致美股暴跌，但更大危險在於川普的中俄政策。川普認為，藉由烏克蘭和平協議拉攏俄國成為夥伴，將在全球創造三個勢力範圍，美國則能在中俄之間扮演平衡者角色。

這個戰略又稱「反向尼克森」，典故源自冷戰時代，時任美國總統尼克森扭轉政策向中共示好，加深毛澤東與蘇聯的不合。但當時，中國有理由懼怕蘇聯的力量，因此尋求美國制衡。

如今許多分析師預測，無論川普如何拉攏，中俄仍將維持「上不封頂」夥伴關係。美國卻可能因此傷害與盟友的情誼；歐亞各國盟友勢必懷疑美國遏阻中俄的決心。

美國前副國務卿坎伯直言：「從歷史上來看，美國最不理解的就是中俄關係。」他表示，俄羅斯 總統普亭 和中國國家主席習近平經過數十次會面和上千小時討論，培養出極佳個人關係，若川普自認能從中作梗，他就錯了。

此外，普亭與習近平已預見川普來勢洶洶。坎伯表示：「中俄領導人會面，首要議程就是預測美國將如何離間他們。」習普都認為美國是正在衰落的強權，而川普在這場「大局」中則是反覆無常、不可靠的角色。

白宮國安會前官員希爾指出，川普向普亭示好的同時，也「希望與中國談成一筆大交易」。盡管川普身邊有許多對中鷹派顧問，但他似乎仍傾向於三邊合作，而非與中俄強人領袖對抗。

這讓美國的歐亞盟友不安。如果川普試圖替美中俄三方畫分勢力，較小的國家可能最終被排除在外、陷入孤立。美國的核保護傘可能不再可靠，將迫使盟友自行發展核武並尋求新的安全聯盟。

伊格內修斯指出，川普似乎已放棄傳統全球經濟秩序的領導角色：「一切大事都在同時發生，這話可作為川普重塑全球經濟與安全政策的最佳註解。」川普太渴望迅速改變現狀，以致可能忽略了國際舞台正在發生的重大變局：中俄正仿效川普的離間戰略，以其人之道還治其人之身。

另據央廣報導，普亭的投資特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）3日表示，他看到莫斯科和華盛頓之間的關係呈現「積極的動態」，他還說，「俄羅斯已正式表示，希望與馬斯克合作進行火星任務」。