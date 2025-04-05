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川普關稅是「國家危機」 日相石破茂召跨黨派商討

編譯中心╱綜合4日電
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日本是美國親密盟邦，日企對美投資最多，但美國總統川普宣布對日本輸美商品課徵24%重稅。日本首相石破茂4日表示，川普對日本商品祭出關稅措施堪稱「國家危機」，他準備召開跨黨派會談，商討如何減輕衝擊。

然而，他在要求在與川普政府磋商時的同時，川普對進口汽車課徵25%關稅也在本周生效。

日本汽車製造商日產汽車（Nissan Motor Co Ltd）4日透露，在美國減產汽車的計畫部分撤回。

日產2023年度的全球銷售當中，銷往美國的數量約占27%。受到川普對汽車及汽車零件加徵25%關稅的影響，日產決定撤回在美國減產的計畫，以緩和關稅的影響。

日產決定在美國田納西州士麥納（Smyrna）廠生產的計畫維持。

日產銷往美國的SUV（運動多功能車款）「Rogue」目前分別在美國車廠和日本福岡縣的工廠生產，今後將加強在美國車廠的生產，至於從福岡縣出口的數量，受到川普加徵關稅的影響，日產的處理方式備受關注。

此外，日產決定停接在墨西哥生產、銷往美國的部分車種的訂單。在美國接受高級車Infiniti的車種QX50、QX55銷往美國的訂單停接，但同車種在墨西哥的車廠持續製造，銷往美國以外地區。

川普 日本 關稅

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