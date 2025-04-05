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川普對等關稅誰都不放過 連只有企鵝的無人島也強課10%

編譯徐榆涵╱綜合4日電
川普關稅連以海豹、企鵝和其他鳥類為大宗的無人島也無法倖免，網路上因此出現一張張企鵝表情包，川普、副總統范斯成為配角。(取材自Ｘ平台)
川普關稅連以海豹、企鵝和其他鳥類為大宗的無人島也無法倖免，網路上因此出現一張張企鵝表情包，川普、副總統范斯成為配角。(取材自Ｘ平台)

世界上最遠的角落都無法躲過川普這波關稅攻勢，就算偏遠島嶼也無法倖免。例如除了許多海豹、企鵝和其他鳥類外，近南極的澳洲屬地赫德島（HeardIsland）和麥唐納島（McDonald Island）居民為零，也要面臨10%的關稅。網路上因此出現一張張企鵝表情包，川普、副總統范斯都成為配角，智庫專家也轉發得不亦樂乎。

衛報報導，部分數據顯示，一些貨物被錯誤標記為來自澳洲偏遠地區諾福克島（Norfolk Island）或赫德與麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands），實際上其原產地並非這些地區。

這2座被聯合國教科文組織列為世界遺產的火山無人島，距離澳洲本土超過3200公里，是世界上最偏遠的地區之一，島上僅有海豹、企鵝和其他鳥類棲息，人類若想上島還須申請許可證。出口數據顯示，該地區確實有漁業資源，但沒有任何建築或人類居住。

白宮官員表示，將該地區列入關稅名單的理由，是因其屬於澳洲領土的一部分。

根據世界銀行的出口統計數據，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口價值140萬美元的商品，主要類別為「機械與電子產品」，但具體內容不明。在過去5年，美國從該地區的進口額介於1.5萬至32.5萬美元之間，數額相對較小，卻仍被納入關稅範圍。

另一個受波及的澳洲領地是諾福克島，被徵收29%關稅，比澳洲本土地區高出19個百分點。

據報導，諾福克島人口為2188人，距離雪梨約1600公里。數據顯示，該島2023年向美國出口總額達65.5萬美元商品，其中主要產品為價值41.3萬美元的皮革鞋類。

以澳洲的諾福克島來說，混淆的原因似乎是，由於發貨公司的地址或出發港口位於英國的諾福克（Norfolk, UK），或目的地為美國維吉尼亞州的諾福克（Norfolk, Virginia），又或者某家公司的註冊地址位於新罕布夏州，結果被誤以為在澳洲的諾福克島。

諾福克島行政官普蘭特（George Plant）表示：「我們從未向美國出口任何商品。」諾福克島上唯一的大型鞋店Franks Shoes經理則透過電子郵件回應：「我們只是向遊客販售鞋子，並未出口鞋類至美國，也沒有與美國有任何業務往來。」

澳洲政府稱已向美國提出抗議，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2日訝異表示，「地球上沒有任何地方是安全的」。

川普一波波關稅攻勢鋪天蓋地，居民以海豹、企鵝和其他鳥類為大宗的無人島也無法倖免，企鵝表情包在社群媒體上瘋傳，接著「進化」為多張企鵝迷因哏圖，其中一張以川普和烏克蘭總統澤倫斯基的口角現場為背景，只不過川普及范斯你來我往的對象由戰時領導人改為企鵝。

另一張迷因則刪除前加拿大總理杜魯多的影像換置為企鵝。「修正後」的內容呈現美國第一夫人梅蘭妮亞．川普抬頭凝視一隻皇帝企鵝，而川普在旁看著。

川普對等關稅連澳洲只有企鵝的無人島也不放過。圖為企鵝示意圖。(美聯社資料照片)
川普對等關稅連澳洲只有企鵝的無人島也不放過。圖為企鵝示意圖。(美聯社資料照片)

澳洲 川普 關稅

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