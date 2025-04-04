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經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

歐洲小國聖馬利諾對美關稅僅10% 企業想搬來避稅

中央社羅馬4日專電
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聖馬利諾外交部長貝卡利。(路透)
聖馬利諾外交部長貝卡利。(路透)

川普總統對歐盟課徵20%高額關稅，但位在義大利內的「國中之國」聖馬利諾（San Marino）輸美關稅卻僅10%。這讓許多義大利與歐洲企業開始評估，能否遷址到聖馬利諾來避稅。

聖馬利諾外交部長貝卡利（Luca Beccari）今天舉行記者會說明，聖馬利諾已透過美國駐佛羅倫斯領事館確認，美國對聖馬利諾共和國適用的關稅稅率目前是 10%。

不過貝卡利謹慎表示，「現在還只是初步階段，我們正密切監測局勢演變，並意識到這一切都是由單方面決定，可能會發生變化。」

川普4月2日宣布向全球課徵對等關稅後，歐洲股市哀鴻遍野，相較歐盟各國被課徵20%關稅，領土在義大利內部的小國聖馬利諾，僅被課徵最低的10%關稅，意外成為許多歐洲企業眼中的「避稅天堂」。

聖馬利諾共和國位在義大利東北部，面積僅有約61.2平方公里，居民人口僅3萬多人。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，在川普宣布各國關稅後，聖馬利諾商會的電話響個不停，從義大利到全歐洲都有企業打來，詢問要如何在聖馬利諾開設公司，以及開設公司後是否真能享受10%銷美關稅優惠。

不過聖馬利諾商會向這些心存僥倖的企業家提出警訊，報導指出，商會主席切凱提（Denis Cecchetti）坦言，事情不像大家想像那麼簡單，聖馬利諾正在完成融入歐盟「關係國家」（associated country）的程序，未來情況可能會變得不同。

聖馬利諾工業部長法布里（Rossano Fabbri）也強調，該國務實評估國際關稅政策衍生的每種可能情況，包括各種新的機會之窗，「然而我們的產業戰略會堅定走在連通歐盟的道路，旨在保證穩定與系統性地進入歐盟單一市場，這是我們公司成長和創新的基礎。」

聖馬利諾工業總會會長瓦吉尼（William Vagnini）向媒體表示，「即使我們只被課徵10%的對美關稅，也非常令人憂慮。」尤其聖馬利諾最相關的兩個市場義大利與歐盟，都被課徵20%關稅，勢必連帶衝擊聖馬利諾的企業。

關稅 義大利 歐盟

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