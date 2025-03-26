歐洲呼籲打造核保護傘 聲浪高漲

法國和英國的核武庫一直都只是在美國於歐洲的核保護傘下，扮演補充角色。圖為法國核潛艦。 (美聯社)

在川普 總統對俄羅斯外交示好、暫停對烏克蘭援助及對歐洲展現敵意後，美國變得不再像以前那樣可靠。局勢的演變，促使歐洲呼籲建立本土核保護傘的聲浪，日益高漲。

全球有八個國家宣布擁有核武，歐洲只有法國和英國有核武。區域內最大核武國美國，在北約 （NATO）盟國德、義、荷、比和土耳其境內基地部署了美國核武。

德國候任總理梅爾茨(Friedrich Merz)最近表示：「我們(歐洲)需要討論『共享核武』議題。」波蘭總統杜達(Andrzej Duda)最近在北約會議上表示，「任何核保護傘都有利於波蘭安全」，與北約盟友法國在這些議題合作，「顯而易見且理所當然」。丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)也不排除歐洲核武合作。

華爾街日報報導，建立歐洲核能力，將顛覆美國在冷戰期間於北約盟國建立的數十年制度和程序；該計畫耗資巨大，技術要求高，至少需時數年才能全面實施，還得巧妙應對已遭北韓和伊朗等新興核國家破壞的全球核武條約；歐洲國家也將被迫在主權共享議題上做出艱難抉擇。

與此同時，川普政府並沒有表現出放棄美國主導對歐核態勢的跡象。美國在歐洲的核武仍在美國控制下，由美國指揮的美方機組人員在美國飛機上運載，但可以在北約監督下提供給非核盟友在戰時使用。

馬克宏 一直敦促歐洲制定獨立於美國的安全方案，如今全球局勢丕變，凸顯歐洲過去多年忽視此議題，也讓人看到建立歐洲本土核保護傘的契機。

只是，即使是在北約內部，交換核子保護國也非易事；更何況，法國和英國的核武庫一直都只是在美國於歐洲的核保護傘下，扮演補充角色。

純粹的歐洲核子威懾力量，現在才開始被討論。美國是否會接受，也還不確定。相關討論顯然不會進展太快。