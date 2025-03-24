馬來西亞在美施壓下 將嚴查NVIDIA高階晶片流向 阻流入中國

華府要求馬來西亞嚴密追蹤輝達（NVIDIA）高階晶片的流向。(美聯社)

在美國施壓下，馬來西亞計劃加強規範半導體產品，以阻止攸關人工智慧（AI）發展的晶片流入中國。

馬來西亞貿易部長扎夫魯告訴英國金融時報，華府 要求馬國嚴密追蹤輝達 （NVIDIA）高階晶片的流向，懷疑大量晶片違反美國出口規定，最終流入中國。他並表示，已和數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）組成工作小組，準備加強監管快速成長的資料中心業，這個產業仰賴輝達等領導業者供應的晶片。

扎夫魯說：「美國要求我們監控凡進入馬來西亞牽涉輝晶片的供貨。他們希望確保伺服器確實進入原定的資料中心，而非中途轉運到其他地方。」

最近幾周非法晶片交易的疑慮升高。新加坡 日前起訴涉嫌金額高達3.9億美元詐欺案的三名男子，此案涉及透過馬來西亞轉售輝達晶片至中國。

輝達在新加坡占全球營收近1/4，華府懷疑部分晶片可能經此流入中國。

新加坡檢方表示，這起詐騙案涉及戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）伺服器的銷售。新加坡已向美國和馬來西亞請求協助，調查這些伺服器的流向。

扎夫魯指出，美方認為這批輝達晶片經由馬來西亞輾轉流入中國。他表示，調查發現並無證據顯示這些晶片真正送到原本宣稱要交付的馬來西亞的資料中心。

扎夫魯強調，要在全球供應鏈中追蹤半導體流向相當困難，因為其中涉及晶片製造商、供應商、買方，以及伺服器製造與銷售等多方業者。