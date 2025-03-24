加拿大提前在4/28國會大選 抗川普是主軸
在美國總統川普威脅兼併加拿大、及美加貿易戰氛圍下，加拿大總理卡尼(Mark Carney)23日宣布提前舉行國會選舉，投票日定於4月28日；卡尼表示需要選民更強大的授權，才能對付川普政府的貿易戰，以及高關稅對加國經濟造成的威脅。
卡尼和反對黨均呼籲川普尊重加國主權。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)辭職之後，卡尼獲執政黨自由黨(Liberal Party)選任為總理，他宣布將原訂於10月20日的大選日期提前。
卡尼23日記者會上表示，因為川普祭出不公的關稅，還威脅加國主權，可以說加拿大獨立以來所面臨最嚴重的危機，他要求國家元首、英王查理的代表加拿大總督瑪莉·西蒙(Mary Simon)解散國會，進行大選，而她已同意。
卡尼表示，要捍衛加拿大還有很多事要做，如投資、建設、團結加拿大，正因如此，他才要求加拿大同胞給他堅強肯定的授權。
加國主要政黨立即展開競選，卡尼將與保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre)、魁北克政團(Bloc Québécois)黨魁布朗謝(Yves-François Blanchet)、新民主黨(New Democratic Party)黨魁駔勉誠(Jagmeet Singh)會晤。
川普上任以來一直威脅要對加拿大祭出全面關稅，乳製品及林木製品也包括在內。川普政府已對鋼鋁祭出25%關稅，撼動金融市場，3月加拿大回應以210億元的報復關稅，範圍包括船隻、摩托車、酒品等很廣貨物。
美聯社報導，川普幾乎每天攻擊加拿大主權，已激怒加拿大人，加國民族主義高漲，讓自由黨民調數據攀升。
這次競選為期37天，加國國會343席全部改選；雖說其他政黨也參選，但只有自由黨或保守黨有機會組閣成立政府，其黨魁出任下任總理。
加、美兩國原本關係穩定，但咸信這次選舉的焦點在誰最能對付川普。卡尼表示，加拿大選民要抉擇，是要川普統治加拿大，還是一個能團結全國的政府。
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