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G7外長會聲明挺台參與國際組織 未提「一中政策」

編譯高詣軒／綜合報導
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G7外長會議14日在加拿大舉行，左起為歐盟外交事務高級代表卡拉斯、日本外務大臣岩屋毅、英國外交大臣拉米、法國外交部長巴霍、加拿大外交部長趙美蘭、美國國務卿魯比歐、德國外交部長貝爾伯克和義大利外交部長塔加尼。(美聯社)
G7外長會議14日在加拿大舉行，左起為歐盟外交事務高級代表卡拉斯、日本外務大臣岩屋毅、英國外交大臣拉米、法國外交部長巴霍、加拿大外交部長趙美蘭、美國國務卿魯比歐、德國外交部長貝爾伯克和義大利外交部長塔加尼。(美聯社)

加拿大舉行的七大工業國集團(G7)外長會議，14日會後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。但與先前聲明不同的是，並未重提「一個中國政策」；另外，除了關注中國軍力發展及非市場政策，這次也新增對北京發展核武的關切。

紐約時報15日報導指出，川普政府正因加徵關稅、俄烏問題，與美國最親近的加拿大及歐洲盟友關係緊繃，G7外長這次仍在聲明藏起諸多分歧，最終並形成共識，而這是川普上任以來G7內部關鍵分歧點之一。

根據最新公布的G7外長聯合聲明，G7重申對烏克蘭主權的支持，以及致力支持以色列和巴勒斯坦在政治方面的「期望」。

去年11月的G7外長會議，聯合聲明提到，G7成員對台基本立場沒變，這包括已表明的一中政策。但這次G7外長在加拿大觀光小鎮拉馬爾拜會晤後的最新聲明，僅說G7會員國強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與適當的國際組織。

比較先前聲明，14日的聲明雖未提到對北京侵犯人權的擔憂，但也未提及設法「與中國建立具建設性且穩定的關係」。新聲明還說，G7依舊關切中國軍力發展及其持續、快速成長的核武庫，呼籲中國參與降低戰略風險的討論，藉由公開透明來促進穩定。

G7成員強調，中國不應從事或縱容破壞G7社群安全、民主制度健全的活動。G7關切中國的非市場政策和作法，指稱這導致有害的產能過剩和市場扭曲。G7呼籲，中國不要採取可能嚴重擾亂供應鏈的出口管制，也重申無意傷害中國或阻礙其經濟成長；中國在遵守國際規則下成長，將符合全球利益。

該聲明說，G7仍嚴肅關切東海、南海局勢；對菲律賓和越南船隻日益面臨危險操作和水砲，以及用軍事化和脅迫手段限制南海海空航行自由的違反國際法行為，G7也表達關切。G7重申致力於自由開放、繁榮安全印太，這是基於主權及領土完整性、和平解決爭端和基本自由人權。聲明也論及烏克蘭、中東等地情勢和議題。

路透報導說，G7外長這次對北京採取強硬立場，還強化台灣相關議題措辭、刪除過去聲明若干對中國的安撫言論和保證，肯定使北京大為關注。

對加拿大外交部發布七國集團外長會聯合聲明和關於海上安全與繁榮的宣言，中國駐加使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理。

中國駐加使館發言人表示，該宣言老調重彈，無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意汙蔑抹黑中國，字裡行間充斥傲慢、偏見和遏華反華險惡用心，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

G7 加拿大 烏克蘭

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