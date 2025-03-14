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川普再喊勢必拿下格陵蘭 還要北約介入讓丹麥放手

編譯徐榆涵／即時報導
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美國總統川普13日在白宮與北約秘書長呂特（圖左）會面。(歐新社)
美國總統川普13日在白宮與北約秘書長呂特（圖左）會面。(歐新社)

美國總統川普持續表達對掌控格陵蘭的興趣，13日與北約秘書長呂特會面時表示，為了國際安全，美國「一定」得兼併格陵蘭，並暗示要北約介入讓丹麥放棄格陵蘭主權。

《歐洲新聞台》（Euronews）、衛報報導，川普13日在白宮接見北約祕書長呂特（Mark Rutte）時與記者進行交談，被問及可能併吞格陵蘭一事時說，有信心此事會發生，說這是為了「國際安全」，稱「我們有很多競爭對手在那片海岸，我們必須謹慎。」川普並指向呂特，說呂特在這件事上可發揮非常大的作用。

呂特則打斷川普談話，稱他會把格陵蘭的未來交給相關國家，「我不想把北約牽扯進來。」但同意該地區的重要性，強調須當心中國及俄羅斯在北極地區的動向，以及缺少破冰船的情況。

他說：「因此，俄羅斯以外的7個北極國家在美國的領導下攜手努力應對此事，確保世界上那個區域保持安全，這非常重要。」

川普則說，美國已為此訂購48艘破冰船，稱俄羅斯有40艘，必須保護格陵蘭，而丹麥卻做不到這點，並質疑丹麥根本沒有格陵蘭的主權：「你們知道的，丹麥的距離很遠，根本和他們沒太大關係。一艘船在200年前停在那裡就算數？他們說他們有權擁有它（格陵蘭）。我不知道這是不是真的。我不認為。」稱他很可能會派更多美軍部隊來加強在格陵蘭的軍力。

剛舉行完議會選舉的格陵蘭，勝選的在野黨民主黨（Demokraatit）領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在臉書發文回應：「川普在美國發出的聲明非常不恰當，且再度凸顯出，我們必須對此團結一致。」

尼爾森隨後接受天空新聞訪問時說，「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人。我們想成為格陵蘭人，我們希望未來能夠獨立。」

即將交出執政黨地位的現任總理艾格德（Mute Egede）也發文：「美國總統再一次提出要併吞我們的想法。夠了就是夠了。」

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