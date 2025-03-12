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中國絨毛玩偶「娃三歲」陷南海主權風波 越南要求清查

中央社河內13日專電
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「娃三歲」（Baby Three）是一款中國絨毛玩偶，2024年5月在越南市場上出現並以盲盒形式銷售。這些玩偶臉上的塗鴉各異，最近有民眾認為，有些玩偶臉上的塗鴉莫名出現九段線造成敏感話題。(取材自抖音)
「娃三歲」（Baby Three）是一款中國絨毛玩偶，2024年5月在越南市場上出現並以盲盒形式銷售。這些玩偶臉上的塗鴉各異，最近有民眾認為，有些玩偶臉上的塗鴉莫名出現九段線造成敏感話題。(取材自抖音)

中國絨毛玩偶「娃三歲」在越南掀起熱潮，卻因玩偶臉上疑似畫著中國用以宣示南海主權的九段線而風波纏身。越南已要求全國清查，嚴格處理侵犯越南主權的玩具生產及銷售單位。

「娃三歲」（Baby Three）是一款中國絨毛玩偶，2024年5月在越南市場上出現並以盲盒形式銷售。這些玩偶臉上的塗鴉各異，最近有民眾認為，有些玩偶臉上的塗鴉出現九段線，相關討論與意見觸動了越南當局的敏感神經。

越南工商部國內市場發展管理局（市場發展管理局）12日發文給各省市管理支局，要求對內容或圖像涉及越南主權領土的玩具加強檢查。市場發展管理局還在官網首頁張貼公告，並配著一張臉上畫著疑似九段線的「娃三歲」玩偶圖片，圖片上還被畫了一個大叉號。

市場發展管理局在公文中指出，近來市場上一些兒童玩具例如「娃三歲」出現了疑似九段線的圖像，這些玩具在線下及蝦皮（Shopee）、TikTok商店（TikTok shop）與臉書（Facebook）等線上平台銷售。

面對這些情況，市場發展管理局建議各支局加強與電商平台配合，並掌握各地方的情況，積極規劃清查，根據規定嚴格處理侵犯越南領土主權的組織與個人。

市場發展管理局局長陳友靈（Tran Huu Linh）說，各種印有九段線的產品違反了越南現行法律規定，影響到越南的國家安全與領土主權。

他表示，近期一些企業、單位擅自進口商品至越南銷售，卻沒有清楚注意到商品上面的圖像。管理單位將前往檢查，如果有錯誤的圖像，將依規定處罰並沒收。

數據分析平台YouNet統計，2024年下半年，蝦皮、TikTok商店等30個線上平台共銷售將近29.3萬個「娃三歲」相關產品。電子商務數據平台Metric報告顯示，「娃三歲」2024年9月才在越南掀起熱潮，但2024全年就有406億越南盾（約160萬美元）的營收。

越南和中國對南海的主權聲索互有重疊，越南一直以來都不允許九段線透過任何形式在越南境內出現。2023年好萊塢電影真人版「芭比」就因被越南官方認為影片中出現九段線，最後無緣在越南市場上映。

越南 TikTok

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