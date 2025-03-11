我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦列車遭挾 武裝組織揚言炸毀+殺光182人質

郵輪員工分享不為人知祕密 門上鳳梨圖案竟有這意思

買很多飛機也不能豁免鋼鋁關稅 澳洲沒獲得川普考慮的優待

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統並未給予澳洲承諾考慮給予的鋼鋁關稅豁免待遇。(美聯社)
川普總統並未給予澳洲承諾考慮給予的鋼鋁關稅豁免待遇。(美聯社)

澳洲沒有取得美國對進口鋼鋁徵收25%關稅的豁免待遇，儘管澳洲總理艾班尼斯先前努力遊說，也曾獲得美國總統川普承諾考慮予以豁免待遇。最新的發展打擊了兩國長期來的盟友關係。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中證實，計劃中的鋼鋁關稅將於周三午夜生效，美國所有的貿易夥伴均不能享有豁免。

澳洲必須在5月17日前舉行大選，而艾班尼斯尋求連任。他面臨著來自澳洲議員和產業的巨大壓力，要求他為澳洲對美國出口的鋼和鋁爭取到關稅豁免。在川普的第一個任期內，坎培拉當局與華盛頓進行了數月的艱困談判以避免類似的貿易關稅。

川普在上月與艾班尼斯通話協商時，曾表示他會考慮予以澳洲鋼鋁關稅豁免。川普當時也向媒體證實，考慮豁免澳洲，原因是他們向美國買了很多飛機，而且澳洲是美國有貿易順差的極少數國家之一。

在白宮最新宣布後，澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）受訪時回應說，澳洲未取得豁免的這項決定「實在令人失望」。

馬勒斯說：「關稅是不合理的，是一種經濟自我傷害行為。我們將未我們的鋼和鋁尋找其他市場，而且我們一直在分散化這些市場。但我們對這感到十足失望。」他說儘管鋼鋁關稅將生效，但澳洲政府仍會繼續尋求豁免。

據澳洲媒體報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周二稍早對記者表示，儘管先前川普對艾班尼斯表示同意考慮豁免，但在考慮後，川普最終決定不予豁免。

澳洲 關稅 川普

上一則

巴基斯坦列車載450乘客遭挾持 武裝組織揚言炸毀+殺光182人質

延伸閱讀

川普稱「看不到美國經濟衰退」：股市有漲有跌、國家會繁榮

川普稱「看不到美國經濟衰退」：股市有漲有跌、國家會繁榮
格陵蘭議會投票結果將揭曉 選民嗆川普：我們不賣

格陵蘭議會投票結果將揭曉 選民嗆川普：我們不賣
美加各退一步 加暫停徵收電力附加費 川普撤回關稅翻倍案

美加各退一步 加暫停徵收電力附加費 川普撤回關稅翻倍案
華郵記者「這問題」惹毛川普 自嘲「多活了一天」

華郵記者「這問題」惹毛川普 自嘲「多活了一天」

熱門新聞

墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬