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中菲南海角力 英外相：關切中國南海破壞穩定的活動

記者謝守真／即時報導
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拉米於8日在訪問菲律賓時表示，英國和菲律賓致力於建立基於規則的國際秩序，倡導建立自由開放的「印度-太平洋」地區。雙方簽署了「菲律賓-英國聯合框架」（Philippines-UK Joint Framework），以加強國防、地區安全和氣候行動等多領域合作。（路透）
拉米於8日在訪問菲律賓時表示，英國和菲律賓致力於建立基於規則的國際秩序，倡導建立自由開放的「印度-太平洋」地區。雙方簽署了「菲律賓-英國聯合框架」（Philippines-UK Joint Framework），以加強國防、地區安全和氣候行動等多領域合作。（路透）

中菲南海局勢持續升溫，英國外交大臣拉米（David Lammy）於近日訪問菲律賓後指出，對中國在南海「危險且破壞穩定的活動」表示關切。他並稱，中國的行徑讓菲律賓首當其衝，「菲律賓還屢次遭遇航行自由與國際法方面的挑戰。」

拉米於10日在其社群平台X發文寫道，「我們對中國在南海危險且破壞穩定的活動感到擔憂。英國和世界經濟有賴於這些貿易路線的安全可靠。」

拉米還在文字下方的影片中表示，「全世界三分之一的海運貿易都要經過南海。英國和全世界的經濟增長取決於這些貿易路線的安全。這就是為什麼我們對中國在這一地區的危險且破壞穩定的活動感到擔憂。」他並稱，中國的行徑讓菲律賓正處於這一問題的最前線，「菲律賓還屢次遭遇航行自由與國際法方面的挑戰。」

據路透報導，拉米於8日在訪問菲律賓時表示，英國和菲律賓致力於建立基於規則的國際秩序，倡導建立自由開放的「印度-太平洋」地區。雙方簽署了「菲律賓-英國聯合框架」（Philippines-UK Joint Framework），以加強國防、地區安全和氣候行動等多個領域的合作。據了解，菲律賓與英國於2021年締結「強化夥伴關係」（Enhanced Partnership），而此次簽署的聯合框架旨在進一步深化在各領域的關係。

同時，菲律賓國防部7日表示，菲律賓和加拿大已就「互訪軍隊地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement；SOVFA）完成談判。加、菲簽署該項協定，將促進作業互通性與國防合作規模，為雙方聯演或駐軍等行動提供法律框架。菲律賓與美國、澳大利亞和日本有類似協議。

中國外交部長王毅在7日中國全國人大會議外交主題記者會上，回答與中菲在南海的摩擦問題時稱，過去一年，在中國與東協國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，「仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域」。中國與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。中國與馬來西亞啟動了海上問題雙邊對話，中國「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

王毅強調，在中國推動下，「準則」的磋商進程正在加快，已經完成了案文三讀，「我們對達成『準則』的前景充滿信心」。

另，中國外交部發言人曾稱，在南海的領土主權和海洋權益主張符合國際法和國際實踐。當前在南海挑起事端的是菲律賓，而非中國。南海的航行自由從來不存在任何問題，基於這一「偽命題」編造敘事是沒有意義的。希望域外國家多做有利於維護地區和平穩定的事。

王毅 國防部 全國人大會議

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