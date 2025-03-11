報復戰開打 中、加對美加徵關稅 瞄準農產品和電力

川普 總統對中國、加拿大和墨西哥提高進口關稅 ，也面臨報復措施，北京政府10日起對美國農產品課徵15%進口關稅，加拿大安大略省也宣布調漲對美供電費 用25%，甚至放話不惜斷電，恐影響住在三州的1500萬美國人。

美聯社報導，本月4日起川普政府對中國進口關稅提高一倍至20%，北京政府也不甘示弱宣布自10日起，對美國主要農產品雞肉、豬肉、牛肉與大豆徵收15%進口關稅，顯示中國鎖定的報復對象瞄準長期力挺川普的農民群眾。

中國進口美國農產品金額2022年達到380億元高點，2023年降至290億元、去年進一步減少至250億元，統計資料顯示今年元月，中國進口美國農產品較去年同期大幅減少56%，川普過去首任任期曾動用數百億元補貼農民出口損失。

同時加拿大為反擊川普的關稅措施，安大略省宣布10日起對美國供電的電費調漲25%，長期依賴加國電力的明尼蘇達、紐約與密西根等三州、約1500萬人的用電成本受到波及。

安大略省與紐約州有七條輸電線路，與密西根州有四條輸電線路，與明尼蘇達州有一條輸電線路。彭博使用紐約州電網運營商的數據計算顯示，2023年該州從加拿大進口的電力占其總電力用量的4.4%左右。

安大略省省長福特(Doug Ford)在多倫多(Toronto)舉行的記者會上明確指出：「請相信我，我不想這樣做，我為受到這場貿易戰波及的美國人感到難過，只有一個人應該負責，那個人就是川普。」並堅定重申：「我毫不猶豫調漲這筆電費，而且如果美國繼續升高貿易戰，我甚至會毫不猶豫切斷所有電力。」

由於魁北克省也考慮對美出口電力採取類似措施，明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)在社群平台X發文痛批：「誰是川普貿易戰首批受害人？明州人得拚老命去支付飆漲的電費。」並強調：「明州人無法承擔由川普這位億萬富翁掌控的經濟，我們必須制止這種瘋狂行徑。」

紐約州民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)也下令調查電費漲價的後續影響並抨擊川普關稅措施缺乏全盤考量：「關稅一開始祕密制定又不透明，沒有具體理由，只會破壞資本市場，給紐約州家庭與用電戶帶來更多變數。」