加拿大準總理卡尼槓上美國威脅：不能讓川普得逞

加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）在勝選演說中警告支持者，川普（Donald Trump）治下的美國正尋求取得加拿大的控制權，但絕不能讓他得逞。(美聯社)

加拿大 前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）9日晚間高票贏得執政自由黨黨魁之爭，即將成為下一位加拿大總理，他絲毫不浪費時間，大膽對抗美國總統川普 祭出的各項威脅。

中央社引述法新社報導，根據最後計票結果，59歲的卡尼在自由黨（Liberal Party）領袖爭奪戰中，以85.9%得票率勝出。

現年59歲的卡尼並非政治圈內人，從未當選公職，這在一般情況下可能讓他的競選希望落空。然而，他與杜魯道保持距離，加上在銀行界聲望崇高，反而成為他的優勢。卡尼主張，自己是唯一有能力應對川普的人。

卡尼上個月在領導人辯論中表示：「我知道如何應對危機…在這種情況下，你需要危機管理的經驗，也需要談判技巧。」

卡尼出生於加拿大偏遠西北地方（Northwest Territories）的史密斯堡（Fort Smith）。他曾就讀哈佛大學，並在校隊擔任冰球守門員，表現出色。

卡尼在4名自由黨候選人中獲得最多黨內支持，並籌集最多資金，即將成為第一位未曾擔任議員且無內閣經驗的加拿大總理。

卡尼將於接下來數天接替杜魯道（Justin Trudeau）成為黨魁，但他這個位置恐怕坐不了多久。

加拿大今年10月之前必須舉行大選，但卡尼可以於數星期內就宣布提前選舉，而現在有多項民意調查顯示，在野的保守黨（Conservatives）支持率略勝一籌。

卡尼在勝選演說中警告支持者，川普（Donald Trump）治下的美國正尋求取得加拿大的控制權，但絕不能讓他得逞。

卡尼在投票 結果出爐後，於渥太華（Ottawa）告訴群眾：「美國人想要我們的資源、我們的水源、我們的土地和我們的國家。」

他說，川普正在「攻擊加拿大勞工、家庭和企業。我們不能讓他得逞」。