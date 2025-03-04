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回擊川普加徵關稅 加拿大安大略省揚言「斷電＋停止供鎳」

編譯徐榆涵／即時報導
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加拿大安大略省長福特。（路透）
加拿大安大略省長福特。（路透）

美國總統川普3日宣布會從如期從4日起對加拿大和墨西哥徵收25%關稅。對此，加拿大總理杜魯多回應，將於4日開始對美國商品開徵25%報復性關稅，安大略省省長福特（Doug Ford）稍早放話，如果美國針對加拿大徵稅，將會「笑著」切斷對美國的電力出口。

路透報導，杜魯多發表聲明指，加拿大將從4日起對價值300億加幣的美國商品祭出25％關稅，至於對剩餘的1250億加幣產品關稅則將在21天後生效。

聲明指出，加拿大的關稅將持續直到美國撤銷這項貿易行動為止。如果美國關稅沒有停止，政府將和省及地區進行積極且持續的討論，以進行一些非關稅的措施。

多倫多太陽報報導，福特3日在多倫多市中心一場礦物會議表示，「如果他們（美國）試著毀滅安大略。我什麼都做得出來，包括面帶微笑切斷他們的能源。」

福特強調會對美國的關稅加以報復，同時提到美國是加拿大能源的主要客戶，「他們依賴我們的能源。他們需要覺得痛。他們想要對我們來硬的，我們要雙倍奉還。」

美國是加拿大電力的主要客戶，除了德州外，美國各州電網都與加拿大各省互連。安大略省電力出口的三大客戶分別為紐約州、密西根州和明尼蘇達州。

根據加拿大能源管理局，加拿大2022年賣電給美國的收入創下新高，高達58億美元，其中以魁北克省和安大略省最多。

福特3日下午接受NBC訪問時還表示，他們會強烈回應，縱使他們不希望這樣做，在關鍵原材料上，他將停止向美國交付鎳，此舉將關閉美國製造業，因為美國使用50%的鎳來自安大略省。

加拿大 關稅 杜魯多

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