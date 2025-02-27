印尼前總統尤多約諾：應首重東協 不偏袒美中任一方

印尼前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）26日受邀發表演說，他表示，雖然印尼已加入金磚國家，但仍必須首重東協，因區域經濟仍得靠東協維護；圖為其年前在新加坡演講的示意圖。(路透)

印尼 前總統尤多約諾26日表示，雖然印尼已加入金磚國家，但仍必須首重東協，因區域經濟仍得靠東協維護。他也提及，世界現有三名強人領袖，分別是川普、習近平 和普亭 。3人未來會相互競爭或合作仍是未知。

印尼首位直接民選總統、前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）26日受邀至帕拉馬迪那大學（Paramadina University），針對國際情勢發表演說，主題為「全球政治、經濟和安全：不確定性下，多邊主義的未來」。

尤多約諾表示，儘管印尼已加入金磚國家（BRICS），但仍必須以東協（ASEAN）為優先，因為東協能維護東南亞的經濟利益。

他說，在快速變化的世界秩序中，印尼仍需要東協，且東協已證明可經歷各種危機關頭，並補充，「雖然東協仍不完美，但別讓東協消失」。

尤多約諾補充，東協國家中有些親中有些親美，但決定東協立場時，不應偏袒美中任何一方。他說：「事實上，我希望能成為中國和美國之間的橋梁。」

另外，尤多約諾也指出，世界現在有3名強人領袖，分別是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）。

他認為：「未來可能出現的情況是3方相互競爭，成為對手。另一種情況是3方共同合作，這也是一種選擇，但可能性有多大？我們不知道。」

尤多約諾指出，他和習近平已經當了3年的朋友，和前中共總書記胡錦濤也是朋友。另外，在擔任印尼總統時，他也和普亭建立友誼，並說：「我和普亭已經是十年的朋友了。」

隨後他笑著說：「我目前還沒有機會與川普總統成為朋友。」

尤多約諾回憶，自2008年至2014年期間的20國集團（G20）會議，各國領導人彼此關係非常密切，也會互相開玩笑，但現在的情況不同。他認為「G20正在改變」。

他說：「那是過去多邊主義和區域主義的鼎盛時期，現在它似乎正在被重新審視、改變、轉變，朝著我們不知道的形式發展。」（編輯：田瑞華）1140227