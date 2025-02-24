我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

歐美同盟大轉折 德新總理要擺脫對美依賴：川普不顧歐洲死活

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國保守派基民盟領袖梅爾茨23日於柏林向支持者發表談話。（路透）
德國保守派基民盟領袖梅爾茨23日於柏林向支持者發表談話。（路透）

德國大選23日登場，開票結果大致底定，保守派聯盟以接近29%得票率「險勝」，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）篤定成為德國下屆總理。梅爾茨甚至沒有等到開票真正結束，便不客氣點名美國總統川普的政府對歐洲命運漠不關心，宣告任內首要之務是加速歐洲擺脫對美國的依賴，「真正獨立於美國且自主」，歐洲與美國80年來的聯盟關係來到轉折點。

紐約時報報導，69歲的梅爾茨23日晚間在柏林開心對支持者宣布：「我們贏了。」他選前承諾打擊移民、減稅並放寬企業法規，以此促進經濟成長。他也表態將推動更積極的外交政策幫助烏克蘭，並在新川普政府打亂傳統聯盟、接納俄羅斯的背景下，帶領德國在歐洲實現更強韌的領導力。

金融時報描述，投票結束後幾小時，梅爾茨即發言表態，要脫離數十年來對美國的依賴，尋求歐洲自主。

梅爾茨表示：「對我來說，當務之急是盡可能快速增強歐洲，這樣我們才能逐步實現真正不靠美國而獨立自主。」

梅爾茨直言：「我從未想過會在電視上說出這樣的話，但在上周川普的言論之後，很明顯，這屆美國政府對歐洲的命運漠不關心，或者至少對烏克蘭之於歐洲安全問題漠不關心。」

梅爾茨也表達對北約未來的不確定性，他說：「我非常好奇，從現在到6月底北約峰會的這段期間會發生什麼事。」他同時表示，「我們是否依然會在當前形式下討論北約，還是我們將得更快速且多方建立獨立的歐洲防衛能力」，這是個問題。

政治新聞網站Politico.eu描述，歐洲自1945年二戰以來一直依賴美國的安全保證，如今梅爾茨這番評論成為一道歷史分水嶺，凸顯川普如何深刻動搖歐洲的政治根基。

作為歐洲最大經濟體的下任領導人，梅爾茨這樣非比尋常的言論，比任何國家元首在過去10天內對川普在俄烏問題的回應都還要強烈。

川普 德國 北約

上一則

智庫報告：歐洲「負擔得起」自主防衛 不必依賴美國

下一則

俄烏戰滿3年 澤倫斯基致敬人民 范德賴恩：烏克蘭=歐洲

延伸閱讀

川普提議礦產換貸款 澤倫斯基反彈：不會讓10代烏克蘭人背債

川普提議礦產換貸款 澤倫斯基反彈：不會讓10代烏克蘭人背債
前白宮貿易顧問：川普鋼鋁關稅針對的是中國

前白宮貿易顧問：川普鋼鋁關稅針對的是中國
路透民調：逾半人支持驅逐非法移民 反對效率部刪減支出

路透民調：逾半人支持驅逐非法移民 反對效率部刪減支出
關稅點火 川普、習近平談判各藏大招

關稅點火 川普、習近平談判各藏大招

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗