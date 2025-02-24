德國基民黨梅爾茨勝選 但拒與極右派另類選擇黨組聯合政府 批「手伸得老長」

德國23日大選，梅爾茨領導的基民黨獲勝，他將成為下一任德國總理。圖為梅爾茨在柏林發表勝選感言。(路透)

德國 保守派的基民黨(CDU)黨魁梅爾茨(Friedrich Merz)宣布贏得23日德國大選，現任總理、社民黨魁蕭茲 (Olaf Scholz)承認敗北，其政黨得票列居第三；按出口民調 ，極右派德國另類選擇黨(AfD)斬獲約20.5%選票位居第二，比2021年要多一倍；梅爾茨表示拒絕與另類選擇黨組成聯合政府。

美聯社報導，按出口民調，基民黨聯盟得票約28.5%；社民黨僅16%多一些；綠黨得票約12%。

梅爾茨表示，希望在復活節前組好聯合政府。但美聯社表示，難度可能很大。

這次選舉議題主要是諸多煩心事項。歐洲最大經濟體的德國陷入停滯通膨數年，遏止移民的壓力龐大；梅爾茨近幾周提議要對移民採更強硬手段，引發嫌隙。選前德國人民諸多不滿，對任何政黨候選人都沒多大熱情。其他的背景因素還有烏克蘭 的前景未卜，歐洲與美國的盟誼堪憂。

選舉結果大勢底定後，梅爾茨立即啟動結盟協商。但他再度排除與極右派共同治國，也就是拒絕另類選擇黨共同黨魁愛麗絲·魏德爾(Alice Wiedel)「伸得老長的手」。

梅爾茨電視辯論時曾說，魏德爾自己都不認真相信基民黨會接受與她共組政府；魏德爾沒講一個同情烏克蘭的字眼。

梅爾茨與蕭茲的社民黨聯盟結盟，能否取得多數，還是要再找個夥伴黨(理想中是找綠黨)，則要看莎拉·瓦根克內希特聯盟(BSW)得票能否邁過逾5%門檻，進入國會。梅爾茨表示，當前最重要事務，便是盡快重建能在國內存續得下去的政府。

路透(Reuters)報導，德東各州充斥悲觀氣氛，很多人覺得自己被棄而不顧，平均收入較少，失業率更高；蕭茲的執政聯盟奉行潔淨能源政策，本就不受歡迎，在德東更惹人討厭。

德東地區比起全國更為鄉下，當地勞動力10%以上務農、從事林業，而全國平均值只有1.2%；推行潔淨能源政策，更被視為威脅到農林畜牧。德東地區另遭逢大規模人口流失；西部地區1990年到2022年人口成長10%，來到6800萬，德東則減少15%，為1260萬人。

勝選者面臨艱巨任務。梅爾茨表示，自己曉得責任重大，為國家前途要挑起千斤重擔，但自己會以最大敬意來面對，他曉得接下來治國絕不容易。

另類選擇黨共同黨魁克魯帕拉(Tino Chrupalla)面對歡欣鼓舞的支持者表示，該黨己創下歷史成就；魏德爾則表示開啟大門與梅爾茨的政黨協商共組政府，但所有德國主流政黨長久以來均拒絕與另類選擇黨一起治國。