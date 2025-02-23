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德大選保守派勝出 新總理梅爾茨恐面臨「川普外患」

編譯盧思綸／即時報導
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德國保守派基民盟領袖梅爾茨，23日在國會選舉出口民調結果出爐後的表情。(路透)
德國保守派基民盟領袖梅爾茨，23日在國會選舉出口民調結果出爐後的表情。(路透)

德國大選在當地時間23日登場，德國主要保守派基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）以28.5%得票率贏得大選，69歲的領袖梅爾茨（Friedrich Merz）將成為德國新一任總理。然而，他對內恐面臨組建聯合政府的漫長談判，還有民眾在移民問題上的分歧，對外則將因應川普政府及其對北約和俄烏戰爭的影響。

衛報報導，極右派德國另類選擇黨（AfD）以20.5%得票率名列第二，至於總理蕭茲所屬的社會民主黨得票率為16.4%排名第三，蕭茲承認敗選並對結果負責。

蕭茲表示：「這對社民黨而言是痛苦的選舉結果，也是一次失敗的選舉。」他向基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）及梅爾茨（Friedrich Merz）道賀之餘，也強調現在對社民黨來說，最重要的是「共同向前邁進」。而他將堅守崗位到最後一天，但蕭茲已表明不會參與組建聯合政府的協商談判。

英國首相施凱爾和法國總統馬克宏紛紛對梅爾茨獻上恭賀。

至於美國總統川普也在自家社群對選舉表示歡呼，他以全部大寫字母發文：「就像美國一樣，德國人民也厭倦了多年來那些毫無常識的政治議程，特別是在能源和移民問題上。」

然而，路透指出，69歲的梅爾茨從未擔任過政府職務，如今成為歐洲最大經濟體的掌權人，對內將面臨社會在移民問題上的分歧，同時自身國家安全又被夾在美國、俄羅斯和中國間的抗衡。

梅爾茨勝選後也直言批評美國，指責華府在德國大選期間發表「極度令人難以接受」的言論，更將其比喻為來自俄羅斯的敵對干預。

梅爾茨此前一直被視為大西洋主義者，但他選前在政黨領袖座談會上表示：「我從沒想過需要在電視上說這樣的話，但從川普上周的言論來看，很明顯，美國政府對歐洲命運漠不關心」。

梅爾茨也曾批評川普親近盟友馬斯克「干涉」，馬斯克曾支持AfD，梅爾茨形容這種行為「極端且可恥，類似過去聽到來自莫斯科的言論」。

梅爾茨補充說：「我的首要任務將是儘快加強歐洲，這樣我們就能一步步實現真正從美國獨立。」他甚至質疑，數十年來一直保障歐洲安全的北約，是否仍然能以「現有形式」存在。

德國 蕭茲 川普

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