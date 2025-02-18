波蘭總統稱美承諾不減少北約東側駐軍 盼建「川普堡」常駐基地

波蘭總統杜達。(路透)

美國總統川普 上任後加強採取保護主義政策，引發外界擔憂華府對北約盟友的長期承諾是否會縮水。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）18日表示，他已收到美國的保證，華府不會減少在波蘭和北約東翼其他地區駐軍。

美國防長赫塞斯 上周在華沙簡報會上，向歐洲盟國表示，美軍可能不會「永遠」駐紮在歐洲大陸。

但杜達在與川普的烏克蘭 問題特使凱洛格（Keith Kellogg）晤談後，於華沙對記者們說：「我們並不擔心美國會減少在我國的存在數量，也不擔心美國會以任何方式放棄對歐洲這一地區安全的責任或共同責任。」

杜達表示，認為美方在結束烏克蘭戰爭上已經相當積極介入，了解川普是非常果斷之人，當他採取行動時，行動非常堅定且有成效。並呼籲大眾，對於川普政府工作重點的轉變「保持冷靜」。

俄羅斯2014年併吞克里米亞後，美國向波蘭派軍，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，美國增加在波蘭的軍隊部署，並建立長期駐軍。目前約有1萬名美軍駐紮在波蘭。

杜達表示，赫塞斯告訴他，「我們可以期待美國在這裡加強存在」。「我們甚至談到，我希望川普總統第一任期內談到的川普堡能夠真正建立起來。」

杜達曾在川普第一任期內提議在波蘭境內建造美軍常駐基地「川普堡」（Fort Trump）。