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庫克群島與中國簽協議 反對黨：恐危及主權、與紐西蘭關係

中央社雪梨18日綜合外電報導
庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，有關中國與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議，「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。(路透)
庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，有關中國與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議，「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。(路透)

庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，他很快將公布中國與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議完整細節；這份協議引發與庫克群島有憲法關係的紐西蘭關切。

路透報導，紐西蘭表示，之所以對布朗訪問中國感到擔憂，是因為儘管威靈頓當局已要求檢視，但在布朗啟程前仍未看到他計劃簽署的協議內容。

「庫克群島新聞」（The Cook Island News）報導，布朗17日從中國返國後向媒體表示，威靈頓當局在檢視過協議後，應該不會有任何疑慮。

布朗說，協議「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。

布朗在記者會上表示，中國將向這個人口1.5萬的太平洋島國提供約400萬美元的一次性款項。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）在報導中說，反對黨18日對這項協議表達抗議，有400多人聚集在位於首都阿瓦魯阿（Avarua）的國會外，其中一些人高舉「與紐西蘭保持聯繫」的標語。

反對黨領導人布朗（Tina Browne）說：「我們不反對政府尋求協助。但我們反對政府在尋求援助時，冒著危及我們主權的風險，以及冒著危及我們與紐西蘭關係的風險。」

中國外交部17日表示，中國與庫克群島上週在黑龍江省哈爾濱市簽署數項雙邊合作文件，涵蓋經濟、環境、文化等領域。

過去3年，北京在這塊區域簽署了國防、貿易與金融協議，導致一向在太平洋占有主導地位的西方國家日益擔憂中國擴大影響力的計畫。

庫克群島是位於紐西蘭與夏威夷之間的自治太平洋國家，能以獨立國家身分與國際社會互動，但紐西蘭提供預算支持及防禦保證，而島上人民也是紐西蘭公民。

庫克 預算 夏威夷

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