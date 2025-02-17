澳洲抗議中軍照明彈後 中澳將舉行23次「防務戰略磋商」

在澳洲抗議中國解放軍於南海發照明彈後，中國國防部17日公布，中澳兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。（路透）

在澳洲 抗議中國解放軍 於南海發照明彈之後，中國國防部 2月17日公布，中國和澳洲兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。

據中國國防部微信公眾號消息，2月17日，中國和澳洲兩軍在北京舉行第23次防務戰略磋商。中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零，與澳國防軍副司令齊普曼（Robert Chipman）、國防部副秘書長傑弗里（Hugh Jeffrey）共同主持。雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。

港媒「香港01」指出，澳洲國防部方面稱，此次對話是根據總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年與中國總理李強會晤後，雙方同意恢復，上一次舉行為2019年。

澳洲在會上重申，地區內所有國家必須以安全和專業的方式行事，尊重主權、維護和平，以避免誤判或令風險升級。澳洲並強調遵守國際法的重要性，特別是「聯合國海洋法公約」。

先前，澳洲國防部於13日發出聲明指，澳洲政府就與中國解放軍飛機發生的「不安全且不專業」的接觸，向中共政府表達擔憂。聲明提到，2月11日，澳洲皇家空軍 (RAAF) 一架「P-8A」海神海上巡邏機在南海進行例行海上監視巡邏時與一架中國解放軍空軍「殲-16」戰鬥機發生不安全和不專業的互動。

澳方還強調，中國解放軍空軍飛機在澳洲皇家空軍「P-8A」飛機距離30公尺範圍發射了照明彈。「這是一項不安全且不專業的操作，對飛機和人員構成了風險。」

澳方並稱，澳洲期待包括中共在內的所有國家，以安全和專業的方式運作軍隊，並稱幾十年來，澳洲國防軍一直在該地區進行海上監視活動，並遵守國際法，行使在國際水域和空域的航行和飛越自由權；中國國防部14日則回應，「澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀」，散布虛假敘事，中方堅決向澳方提出嚴正交涉。