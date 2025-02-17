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禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅

編譯中心╱綜合16日電
歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，農產品若使用在歐盟遭禁的農藥，可能無法進口。(路透)
歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，農產品若使用在歐盟遭禁的農藥，可能無法進口。(路透)

面對美國政府接連宣布的鋼鋁與汽車關稅、及研擬中的對等關稅計畫，日韓歐英陸續出招；歐盟打算仿效美國總統川普的「對等」貿易政策，禁止使用在歐盟遭禁農藥的農產品輸入歐洲，初期鎖定美國黃豆等目標；日本及南韓外長都利用與美國國務卿魯比歐會面的機會，設法尋求豁免，南韓企業並組團赴華府進行斡旋。

英國金融時報報導，三名官員透露，歐盟擬於下周起按歐盟的糧產品標準，擴大對大豆等美國農作物實施入口管制，例如進口農產品不得使用歐盟禁用的殺蟲藥。歐盟向來反對徵收對等關稅，認為那違反世貿規定。歐盟訂明所有貿易限制只能基於科學，不能基於歧視。歐盟禁用多款殺蟲藥，指之對人畜有害。

茶葉和咖啡最常被驗出遭禁的農藥殘留，包含38%的茶葉樣品、23%咖啡。茶葉生產大國印度有近25%的茶葉樣品含有遭禁的農藥殘留，中國也有17%。

另一方面，歐盟執委會未來的貿易協定也將提高動物福利的標準。歐盟對母雞和小牛的飼養空間、環境清潔程度等都有相關規定，將推升農民成本。

此外，英國商務大臣雷諾茲表示，英國輸美的鋼鋁份額雖小，卻是「非常專業」到可能沒有替代供應商。他重申關稅對英美兩害無益。英國約有10%鋼材外銷美國，包括美國海軍用於潛水艇外殼的一種特殊鋼材。

雷諾茲同日宣布，政府決定從新設的國家財富基金等方面，撥25億英鎊(約32億美元)用於促進及保障英國鋼鐵業的一攬子計畫，研究保護鋼鐵抵禦海外不公平貿易待遇、減輕該行業電費、廢金屬回收等長遠對策。1月尾，英政府又批准擴建倫敦希斯路機場，工程將需要40萬噸鋼材。

除了歐洲，亞洲日韓等國也積極想辦法抗衡美關稅。日本外相岩屋毅在慕尼黑安全會議與魯比歐會面時，希望日本能豁免於對等關稅，他也提到汽車關稅議題。日本已正式請求美國讓日本豁免於25%的鋼鋁關稅，經濟產業大臣武藤容治已開始與華府溝通。南韓外長趙兌烈也在會議上再度確認美、日、韓三邊夥伴關係。

在南韓政局混亂之際，南韓工商協會主席、SK集團董事長崔泰源將於本周率領企業代表團將於本周前往華府，會晤川普政府的經貿要員，為川普第二次上任以來，首個訪問華府的代表團。

南韓代表團共有共26人，成員包括現代汽車總裁金星容、三星電子總裁金元慶，以及SK On電池、LG全球策略中心、浦項鋼鐵等汽車、半導體、鋼鐵、造船、能源與網路平台等產業的企業高層主管，參與，南韓美國商會主席也一同前往。

南韓企業高層組團於本周前往華府，會晤美國官員及國會議員斡旋豁免川普關稅。(美聯社...
南韓企業高層組團於本周前往華府，會晤美國官員及國會議員斡旋豁免川普關稅。(美聯社)

歐盟 關稅 南韓

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