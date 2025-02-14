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王毅諷美：毀約退群的國家讓歐洲感受陣陣寒意

記者黃國樑／即時報導
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）

據中國外交部網站，中國外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答現場提問時，針對如何避免在全球規則上搞雙重標準的問題，他表示，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這應是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現「雙重標準」。

針對如何因應國際秩序面臨危機及避免在全球規則上搞「雙重標準」的問題，王毅表示，這些年，總有人說中國要改變秩序、另起爐灶。但現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。

他說，中國是在現行秩序中發展起來的，是這一秩序的受益者，我們要做的，就是按照大多數國家的願望，推動這一秩序朝著更公正合理的方向發展。

王毅說，各方對國際規則或許有不同理解，但我們應該有一個最基本的共同認知，那就是維護以聯合國為核心的國際體系，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這應是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現「雙重標準」，也沒有「雙重標準」存在的空間。

王毅強調，中方意識到自己所承擔的國際責任，願為國際社會提供更多公共產品。習近平主席提出一系列重大倡議主張，包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為了呼籲國際社會行動起來，攜手解決好當今日益嚴重的發展赤字、安全赤字和治理赤字。

他說，習近平主席也提出共同建構人類命運共同體的宏偉目標，呼籲各國超越歷史文化、社會制度和意識形態差異，以同舟共濟的精神，呵護好人類唯一共同居住的星球，建設好命運與共的地球村，這既是中國共產黨人的國際主義情懷，也體現了天下為公的中華文明傳統，得到越來越多既是中國共產黨人的國際主義情懷，也體現了天下為公的中華文明傳統，得到越來越多既是中國的理解、認同和支持。中方將繼續為實踐上述重要理念做出自己的貢獻。

王毅 習近平

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