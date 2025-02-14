范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

美國副總統范斯 （JD Vance）14日在慕尼黑安全會議演說，對歐洲民主國家提出嚴厲批評，稱歐洲現今面臨最大的威脅不是來自俄羅斯和中國，而是來自歐洲內部，即網路言論自由的限制及未能阻止非法移民。

BBC、衛報報導，范斯原定要在會議上討論烏克蘭 戰爭以及華府與歐洲間的安全分歧等關鍵議題，但他對這些避而不談，而是聲稱歐洲未能傾聽選民的民粹主義關注。

范斯細數歐洲國家因防堵不實資訊而封鎖、限制部分社群媒體等例子，高聲向台下氣氛略為緊繃的歐洲政壇要人們說教：「如果你們害怕自己人民的聲音，那就沒有安全可言，美國也沒什麼能幫忙的。」

他並指責歐洲拒絕解決移民等問題，將此歸咎於「整個大陸和世界各地的政治人物做出的一系列有意識的決定」，並強調13日在慕尼黑發生的襲擊事件，一名阿富汗人駕車衝撞人群，造成至少30人受傷。

范斯也強調禁止代表民粹主義政黨的政客是錯誤的。 「我們不必同意人們說的所有事情或任何話，但當政治領導人代表重要選民時，我們就有義務傾聽。」

范斯形容川普重返白宮就像「鎮上來了一位新警長」，或許美國觀點與歐洲觀點不盡相同，「但我們會捍衛你們提出觀點的權利」，而歐洲也必須在保衛自己這件事上，負起更大的責任。

范斯演說約20分鐘過程中，會場內一片沉默，隨後多名歐洲政客譴責范斯演說。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）稱「這令人無法接受」；歐盟 外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）說，范斯「試圖挑起歐洲爭端」。