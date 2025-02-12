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繼巴拿馬退出一帶一路 陸學者：川普下個涉華目標是秘魯錢凱港

記者林宸誼／即時報導
巴拿馬在川普政府施壓後，宣布退出以中國主導的「一帶一路」，學者認為，川普下一個目標可能是秘魯的錢凱港。圖是位於秘魯首都利馬以北的錢凱港於2024年11月14日開港。（新華社）
巴拿馬在川普政府施壓後，宣布退出以中國主導的「一帶一路」，學者認為，川普下一個目標可能是秘魯的錢凱港。圖是位於秘魯首都利馬以北的錢凱港於2024年11月14日開港。（新華社）

拉丁美洲國家巴拿馬在美國川普政府施壓後，宣布退出以中國主導的「一帶一路」，中國學者認為，川普下一個針對中國的目標，可能是秘魯的錢凱港。

從川普在就職演說中，對中國在巴拿馬的影響力大增大表不滿，到美國國務卿魯比歐出訪巴拿馬，再到巴拿馬總統穆里諾宣布退出一帶一路倡議，整個過程不到3個星期。川普一上任就向巴拿馬施重手，明確表達高度重視「自家後院」的安全問題。

新加坡聯合早報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，巴拿馬運河問題反映川普要進一步壓縮中國在拉丁美洲的一帶一路倡議進程，「肯定還會有下一步動作」，並推斷秘魯的錢凱港，可能是美國下一個涉陸施壓目標。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由中國國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，並持有港口60%的股權和獨家經營權，為一帶一路倡議在南美洲的標誌性專案。

中國國家主席習近平2024年11月，到秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議時，也出席了錢凱港開港儀式。

瓜地馬拉媒體曾分析，由於錢凱港擁有停靠大型船舶和現代化港口裝卸設施，亞洲的大型貨輪或船舶不必像以往，先停靠美或墨國港口後，再分散到中小型貨輪轉運至中美洲和南美洲，這將衝擊美國、墨西哥和中美洲國家的國際貿易和海運業務。

另外，朱鋒分析，川普政府認為，中國透過全球商業基礎設施的投資不斷擴大影響，不僅削弱美國對部分地區的傳統控制，還瓜分美國的商業利益，所以硬把經濟問題說成對美構成安全威脅，把中國在拉美的經貿基建投資，定義為在拉美地緣政治的擴張。

聯合早報報導也提到，美國軍事圈早已擔憂，中國可能借錢凱港在西半球打造軍事存在。川普當選後，其團隊1名前國安官員就主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵60%關稅。

川普 一帶一路

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