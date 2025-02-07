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杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

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沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

編譯徐榆涵／即時報導
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加拿大總理杜魯多。(路透)
加拿大總理杜魯多。(路透)

加拿大總理杜魯多7日在一場商界會議上表示，川普總統揚言要併吞加拿大是「來真的」，因為加拿大擁有豐富的關鍵礦產資源。

衛報報導，杜魯多7日召開一場緊急商業與勞工領袖峰會，討論如何應對川普即將對所有加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅。與此同時，川普繼續在網路上揶揄加拿大的主權，不斷稱其為「美國第51州」，並多次在談話中稱杜魯多為州長，而非總理。

杜魯多在公開發言中提到，「我認為，川普政府不僅知道我們擁有多少關鍵礦產，而且這也許就是他們不停談論併吞我們、把我們變成第51州的真正原因。」

杜魯多說，「他們非常清楚我們的資源價值，了解我們擁有什麼，也非常想從中獲益，川普認為，最簡單的方法就是直接併吞我們的國家。」

加拿大擁有豐富的綠能關鍵礦產，包括鋰、石墨、鎳、銅及鈷，並試圖將自己定位為盟國可信賴且穩定的供應商。

報導指出，川普的威脅動搖了加美關係的基石，也讓加拿大國內政治氛圍發生重大轉變，各政黨紛紛強調捍衛國家主權的重要性。

最新民調顯示，就連向來高喊想獨立的魁北克省，居民表示「非常自豪」或「驕傲」自己是加拿大人的比例，也從45%增加至58%。

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