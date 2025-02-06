慕尼黑安全會議將登場 傳川普「俄烏止戰方略」屆時端出

彭博（Bloomberg News）5日報導凱洛格（Keith Kellogg）(圖)會在慕尼黑安全會議期間呈現川普的和平計畫。(路透)

總統川普 的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）證實，他將與會下週的慕尼黑安全會議（MSC），屆時會闡述川普結束俄烏戰爭的目標與和平計畫。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，凱洛格期待在國際安全政策年度論壇的慕尼黑安全會議發表談話，並討論「川普所欲結束代價高昂、血腥的俄烏戰爭」。

凱洛格於4日社群媒體X貼文時還說，屆時也打算與「已準備好與我方合作的美國盟友們」會談。

本屆慕尼黑安全會議訂於2月14到16日舉行。自從凱洛格宣布要在會中發表談話後，外界就揣測他會揭櫫川普的俄烏止戰方案；彭博（Bloomberg News）5日引述不願具名人士透露，凱洛格會在慕尼黑安全會議期間呈現川普的和平計畫。

凱洛格上週表示，川普已有套能在幾個月內結束俄烏戰爭的「完整」方略；這番話時值各方幕後穿梭、秘密談判，希望讓這場即將屆滿3年的戰事落幕。

凱洛格和其他官員暗示已有一套方案實現川普盟友們所謂「以實力為後盾的和平」，內容包含「凍結衝突」－讓雙方保持目前在烏克蘭 領土的實際控制線，不再進行軍事行動，另也會向烏克蘭提供安全保證，只是內容尚不具體。

克里姆林宮方面5日宣布增加與美方接觸，以推動解決戰爭。雖然俄國總統蒲亭以烏克蘭總統澤倫斯基 去年任期已滿卻不舉行選舉為由拒與對方會談，但克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方準備與澤倫斯基接觸。

烏克蘭在俄國入侵後執行戒嚴，因此無法籌辦總統或國會選舉。

凱洛格日前告訴路透社，若烏克蘭未來幾個月與俄羅斯達成停火協議，美國希望烏克蘭在年底前舉行大選。他認為烏克蘭「需完成」總統及國會選舉，還說大多數民主國家即使在戰時仍會舉行大選。

另按凱洛格的說法，美國不光向莫斯科施壓，也考慮一併施壓基輔，好讓雙方都上談判桌，如想讓戰爭圓滿協商出解決之道，基輔和莫斯科都必須作出讓步。