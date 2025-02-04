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格陵蘭3月選舉 是否獨立與川普意圖將是競選主軸

中央社努克4日綜合外電報導
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格陵蘭將於3月11日舉行大選。(路透)
格陵蘭將於3月11日舉行大選。(路透)

美國總統川普表示有意收購格陵蘭（Greenland）之際，格陵蘭總理今(4)天宣布，這個丹麥的半自治領土將於3月11日舉行大選。

路透社報導，競選活動首要議題預計將包括格陵蘭的獨立意願、與丹麥和美國的關係，以及依賴漁業和丹麥補助的脆弱經濟狀況。

川普上個月再次提及他在2019年第一個總統任期內的想法，表示有意「獲取」這座具有戰略價值的島嶼，甚至不排除可能動用軍事或經濟手段來實現這一目標。

擁有豐富未開發礦產資源的格陵蘭表示，歡迎商業投資，但並不希望成為美國的一部分。

為了回應川普的意圖及對外國干預的擔憂，格陵蘭議員今天推動法案，禁止政黨接受來自外國及匿名來源的捐款。

美國的意圖也促使議員本週加強對外國房地產和資產投資的監管措施。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）在社群媒體發文表示：「我們正處於一個嚴峻時刻，這是我們國家從未經歷過的時刻。現在不是內部分裂的時候。」文中未提及川普。

近年來，格陵蘭要求完全脫離前殖民國丹麥的獨立運動逐步壯大。

將在選舉當天年滿38歲的艾格德支持獨立，但尚未提出實現此目標的計畫。他領導所屬的左翼伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）與社會民主派的前進黨（Siumut）組成的聯合政府。

儘管所有5個國會政黨都支持獨立，但它們在如何及何時應實現獨立存在分歧。在國會31席中擁有5席的在野黨方向黨（Naleraq），是唯一主張立即與丹麥斷絕關係的政黨。

方向黨領袖布羅伯格（Pele Broberg）對路透社表示：「我們競選活動的核心，將是啟動脫離丹麥的獨立過程。」

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