報復目標明確…加拿大吹起愛用國貨風 專撕支持川普紅州

溫哥華酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架,空貨架前立起「改買加拿大本土產品」的標誌。(路透)

川普 想對加拿大 徵收新關稅 ,即使暫緩實施,仍舊激起加拿大人的反感,那裡已吹起了愛用國貨的號角:溫哥華的酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架,並在空貨架前立起「改買加拿大本土產品」(Buy Canadian Instead)的標誌。

這項反擊行動引人注目之前在於:目標精確,只針對共和黨籍州長所領導的州。卑詩省住房廳長柯議倫(Ravi Kahlon)解釋:「我們的目標是紅州,因為坦白說,川普不關心民主黨的州。我們想確保不會懲罰到與此事無關的州。」

加國安大略省的省長福特(Doug Ford)宣布,他的政府將撕毀與星鏈(Starlink)的1億加元合約。Starlink是億萬富豪馬斯克旗下公司,而馬斯克是川普的親密盟友。

即將卸任的加拿大總理杜魯多周一與川普通電話,雙方達成協議,美國將暫時攔置加拿大關稅至少30日。但杜魯多強調,關稅行動違反美墨加貿易協定,加拿大將採取「影響深遠」的經濟和政治反應。

貿易戰仍迫在眉睫,導致美加長期的親密關係出現裂痕,加國出現了罕見的全國大團結。

印有「加拿大是非賣品」(Canada Is Not For Sale)字樣的棒球帽在網路上引起轟動,賣出數萬頂。在社群媒體上,那些對川普提出的要求表達同情的政治評論員,被稱為 「維希加拿大人」(Vichy Canadians)。這個詞帶有貶義,源自二戰時屈服納粹德國的法國維希政權。另有人分享美國華爾街日報的一篇社論,將這場紛爭形容為「史上最愚蠢的貿易戰」。