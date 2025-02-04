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報復目標明確…加拿大吹起愛用國貨風 專撕支持川普紅州

編譯季晶晶／綜合外電
溫哥華酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架，空貨架前立起「改買加拿大本土產品」的標誌。(路透)
溫哥華酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架，空貨架前立起「改買加拿大本土產品」的標誌。(路透)

川普想對加拿大徵收新關稅，即使暫緩實施，仍舊激起加拿大人的反感，那裡已吹起了愛用國貨的號角：溫哥華的酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架，並在空貨架前立起「改買加拿大本土產品」（Buy Canadian Instead）的標誌。

這項反擊行動引人注目之前在於：目標精確，只針對共和黨籍州長所領導的州。卑詩省住房廳長柯議倫（Ravi Kahlon）解釋：「我們的目標是紅州，因為坦白說，川普不關心民主黨的州。我們想確保不會懲罰到與此事無關的州。」

加國安大略省的省長福特（Doug Ford）宣布，他的政府將撕毀與星鏈（Starlink）的1億加元合約。Starlink是億萬富豪馬斯克旗下公司，而馬斯克是川普的親密盟友。

即將卸任的加拿大總理杜魯多周一與川普通電話，雙方達成協議，美國將暫時攔置加拿大關稅至少30日。但杜魯多強調，關稅行動違反美墨加貿易協定，加拿大將採取「影響深遠」的經濟和政治反應。

貿易戰仍迫在眉睫，導致美加長期的親密關係出現裂痕，加國出現了罕見的全國大團結。

印有「加拿大是非賣品」（Canada Is Not For Sale）字樣的棒球帽在網路上引起轟動，賣出數萬頂。在社群媒體上，那些對川普提出的要求表達同情的政治評論員，被稱為 「維希加拿大人」（Vichy Canadians）。這個詞帶有貶義，源自二戰時屈服納粹德國的法國維希政權。另有人分享美國華爾街日報的一篇社論，將這場紛爭形容為「史上最愚蠢的貿易戰」。

加拿大官員周日已表示，周二起將對1,200種美國進口商品徵收25%的報復性關稅，其中包括柳橙汁和摩托車。本月稍晚還會有更多商品列入徵稅清單。

溫哥華酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架，空貨架前立起「改買加拿大本土產品」...
溫哥華酒鋪將來自美國肯塔基州的波旁威士忌下架，空貨架前立起「改買加拿大本土產品」的標誌。(路透)

加拿大 川普 關稅

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